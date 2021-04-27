На Великдень заведено пекти паски, але не всі господині встигають це зробити, тому обирають альтернативний варіант – супермаркет.

Прилавки супермаркетів заповнені пасками, посипками до них та барвниками для яєць. Але мало хто знає, що разом з ними додому можна принести небезпечні хвороби.

Як обрати барвник для яєць

Уважно перевіряйте склад. Якщо ви побачили ванільний барвник Е 155, знайте – він заборонений, бо викликає алергічну реакцію.

Від добавок Е-110, 122, 124, 155 теж краще відмовитись. При захворюванні травної системи вони провокують алергію, дисбактеріоз або порушення мікрофлори кишечника. З посипками на паску та ж історія.

Як обрати якісну паску

Зазвичай, у супермаркетах продають паски без наліпки зі складом, тому покупцеві залишається лише здогадуватись, з якими домішками її приготували. Тому краще відмовитись від покупки паски, де не вказані складники.

Перевіряйте термін придатності. Паска не може стояти місяцями, обирайте свіжу випічку, бо на полицях магазинів уже лежить протермінований товар.

Великдень 2021

Великдень у 2021 році святкують 2 травня – в цей день віряни смакують пасхальну випічку, а також фарбують яйця у різноманітні кольори.

Факти ICTV опублікували п’ять найкращих рецептів паски. Зокрема таку паску можна приготувати без випікання.