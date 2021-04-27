Як зробити ліквідаційний звіт ФОП: зразок та інструкція

У бізнесі кожен підприємець має бути готовим до його закриття. У разі закриття бізнесу вам доведеться пройти процедуру ліквідації. У 2021 році процес закриття діяльності фізичної особи-підприємця зазнав змін. Тепер більшість його етапів можна пройти онлайн.
Одним з найважливіших етапів стане створення ліквідаційної форми звіту з ЄСВ.
Як створити ліквідаційний звіт ФОП – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Підприємець, що прийняв рішення припинити свою підприємницьку діяльність, повинен подати до ПФУ Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску в ліквідаційному стані.
Для цього вам необхідно завантажити на ваш комп’ютер програму Арт-Звіт Плюс та пройти автентифікацію.
Після того як ви запустили програму, вам потрібно натиснути на кнопку Створити.
Після цього вам відкриється вікно створення звіту.
Оберіть форму
Перш ніж заповнювати дані, вам потрібно обрати потрібну форму, а саме F3000511.
Для цього потрібно натиснути на код у Додатку 5.
Внесіть дані
Після того як ви відкрили вікно для створення звіту, вам потрібно внести в таблицю наступні дані:
ФОП, від імені якого подається звіт;
внести код ФОПу;
зазначити звітний період;
вказати стан звіту;
дату відправлення звіту;
код КОАТУУ.
Заповніть звіт
Для заповнення ліквідаційного звіту вам потрібно внести наступні дані:
Вказати форму звіту, а саме ліквідаційну;
врахувати останній звітний період;
Останнім звітним періодом вважається той, у межах якого було подано повідомлення про його припинення.
суму нарахувань;
розмір єдиного внеску.
Завершіть створення звіту
Після оформлення треба обов’язково натиснути на кнопку Так – для того, щоб ваш звіт було збережено.
Зверніть увагу на те, що виправляти помилки в ліквідаційних звітах не можна.