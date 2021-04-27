PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Як зробити ліквідаційний звіт ФОП (зразок)
Факти / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Як зробити ліквідаційний звіт ФОП (зразок)

Як зробити ліквідаційний звіт ФОП (зразок)

У бізнесі кожен підприємець має бути готовим до його закриття. У разі закриття бізнесу вам доведеться пройти процедуру ліквідації. У 2021 році процес закриття діяльності фізичної особи-підприємця зазнав змін. Тепер більшість його етапів можна пройти онлайн.

Одним з найважливіших етапів стане створення ліквідаційної форми звіту з ЄСВ.

Як створити ліквідаційний звіт ФОП – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Відкрийте програму Арт-Звіт Плюс

Підприємець, що прийняв рішення припинити свою підприємницьку діяльність, повинен подати до ПФУ Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску в ліквідаційному стані.

Для цього вам необхідно завантажити на ваш комп’ютер програму Арт-Звіт Плюс та пройти автентифікацію.

Після того як ви запустили програму, вам потрібно натиснути на кнопку Створити.

Як зробити ліквідаційний звіт ФОП: зразок та інструкція

Після цього вам відкриється вікно створення звіту.

Оберіть форму

Перш ніж заповнювати дані, вам потрібно обрати потрібну форму, а саме F3000511.

Для цього потрібно натиснути на код у Додатку 5.

 

Як зробити ліквідаційний звіт ФОП: зразок та інструкція

Внесіть дані

Після того як ви відкрили вікно для створення звіту, вам потрібно внести в таблицю наступні дані:

  • ФОП, від імені якого подається звіт;
  • внести код ФОПу;
  • зазначити звітний період;
  • вказати стан звіту;
  • дату відправлення звіту;
  • код КОАТУУ.

Як зробити ліквідаційний звіт ФОП: зразок та інструкція

Заповніть звіт

Для заповнення ліквідаційного звіту вам потрібно внести наступні дані:

  • Вказати форму звіту, а саме ліквідаційну;

Як зробити ліквідаційний звіт ФОП: зразок та інструкція

  • врахувати останній звітний період;

Останнім звітним періодом вважається той, у межах якого було подано повідомлення про його припинення.

  • суму нарахувань;
  • розмір єдиного внеску.

Як зробити ліквідаційний звіт ФОП: зразок та інструкція

Завершіть створення звіту

Після оформлення треба обов’язково натиснути на кнопку Так – для того, щоб ваш звіт було збережено.

Як зробити ліквідаційний звіт ФОП: зразок та інструкція

Зверніть увагу на те, що виправляти помилки в ліквідаційних звітах не можна.

Теги: ,
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка