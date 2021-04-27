Як зробити ліквідаційний звіт ФОП: зразок та інструкція

Підприємець, що прийняв рішення припинити свою підприємницьку діяльність, повинен подати до ПФУ Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску в ліквідаційному стані.

Для цього вам необхідно завантажити на ваш комп’ютер програму Арт-Звіт Плюс та пройти автентифікацію.

Після того як ви запустили програму, вам потрібно натиснути на кнопку Створити.

Після цього вам відкриється вікно створення звіту.