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Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Яке свято 28 квітня

28 квітня календар

Православні 28 квітня молилися святому апостолу Пуду – одному з 70 апостолів, які були послані з Євангельським благовістям перед пришестям Ісуса.

Святий Пуд разом з Петром прийняв мученицьку смерть у Римі в часи правління імператора Нерона, який організовував численні гоніння на християн.

Також сьогодні Всесвітній день охорони праці, День біологічного годинника, Міжнародний день собак-поводирів та День космічного туриста.

28 квітня іменини відзначають: Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Зосима, Кіндрат, Лук’ян, Федір, Севастян, Савва, Леонід, Трофим, Павло, Петро, Яків.

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Народні прикмети на 28 квітня

  • Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик – прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління.
  • Не можна в цей день працювати допізна – сильне нещастя накличеш.
  • Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже спекотно – незабаром встановиться гарна погода.
  • Граки грають – погода буде теплою і сонячною.
  • По ярах знову земля замерзла – врожай буде не дуже багатим.
  • Ясний день, а ввечері на небі хмари згущуються – незабаром погода зміниться, і, швидше за все, піде дощ.
  • Зоря 28 квітня червоного кольору – буде вітряна і дощова погода.
  • Місяць або сонце при сході і заході як би спотворюються – прикмета, що сповіщає про те, що буде тепло.
  • Кулики прилетіли – весна вже до середини підходить.

Що не можна робити 26 квітня

  • Займатися важкою працею з ранку і до ночі – до неприємностей.
  • Ламати гілки горобини – хто це зробить, страждатиме від важкої хвороби.
  • Їсти яйця – до проблем із зором.
  • Витрушувати матраци та подушки – можна витрусити своє щастя.

Церковні свята у квітні 2021

Квітень передбачає чимало важливих церковних дат. Напередодні Великодня відзначають початок Страсного тижня, Великий (чистий) четвер, Страсну п’ятницю.

Дивіться детальний календар церковних свят на квітень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.

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