Останній з Кастро – Рауль, йде назавжди. Один із натхненників кубинської революції добровільно складає з себе повноваження лідера компартії. Він передає правління молодому Мігелю Діас-Канелю. Епоха, яка тривала 62 роки, скінчилась.

А починалося все з молодого Фіделя Кастро, який очолив переворот проти диктатора Батісти. Революціонер став найхаризматичнішим лідером ХХ століття.

Кастро симпатизує образу Сталіна. Згодом він зізнається, що до в’язниці кинув 20 тис. своїх противників, багатьох з яких розстріляють. Чверть населення і навіть власна дочка команданте тікають до США.

У 1962 Острів свободи зближується з СРСР і на 13 днів поставить світ на межу ядерної війни. Усе через ракети, які Хрущов розмістив на Кубі під носом у американців.

Опісля Кастро навідувався до Радянського Союзу декілька разів. У Києві Фіделя провезли центральною частиною міста на унікальній чорній чайці-кабріолеті – подарунок від Хрущова. Кастро привозять до найкращих мисливських угідь в Заліссі, неподалік від Києва.

Неймовірну гостинність українців він пригадає у 1986 році, після Чорнобильської катастрофи. Аби врятувати постраждалих дітей, Київ звернеться до всього світу. І першим відгукнеться Фідель Кастро. Більше 24 тис. дітей змогли покращити своє здоров’я.

Особисте життя кубинського команданте було таким само яскравим, як і політичне. Залізному Фіделю приписували незліченні романи, називали Кабало де Амеріко Латино, що означало – кінь Латинської Америки. За всю кар’єру він переспав із 35 тис. жінок.

На Кастро полювала наймогутніша спецслужба у світі – ЦРУ: 638 замахів на життя. Це небувала кількість, яка навіть потрапила до книги рекордів Гіннеса. Одна зі спецоперацій отримала назву Мангуст – в одну з сигар таємно додають ботулін, сильнодіючу отруту. Були і більш чудернацькі замахи: підсипали талій, отруювали костюм для дайвінгу, рушницю, ласти.

Попри всі замахи, здавалося, що Фідель Кастро правитиме вічно. Та у 80-річному віці у команданте починаються проблеми зі здоров’ям. Він непритомніє просто під час виступу. У 2006 році революціонер змушений передати владу своєму брату Раулю, який мав більш ліберальні погляди. У 2016 році здоров’я Фіделя остаточно похитнеться і команданте не стане. Він піде на 91-му році життя.

Читайте Чи справді Мішка Япончик заховав золото серед одеських катакомб

Понад 60-річна епоха Кастро закінчується. Починається нова ера. Імовірно, Куба обере китайську модель державного капіталізму зі збереженням однопартійної диктатури.

Утім, незаперечний вплив харизматичного революціонера Фіделя Кастро дав свої плоди. Його образ залишив помітний відбиток у світовій історії. Однак як буде розвиватися його революційна спадщина – Куба, побачимо за декілька років.

Рауль Кастро складає повноваження лідера партії

Після 62 років за кермом, сім’я Кастро покидає правлячу позицію. Отож молодший Кастро – Рауль залишає посаду першого секретаря ЦК Компартії Куби