Чистий (Великий) четвер – один з найважливіших днів Страсного тижня. Цього дня Ісус Христос в знак покори омив ноги своїм учням та встановив Таїнство Євхаристії на Таємній вечері.

До Чистого четверга були приурочені очисні обряди. Вважалося, що перед Великоднем необхідно очистити не тільки простір, а й душу. Тому люди відправлялися на вранішню службу в церкву, де сповідалися і причащалися.

Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про традиції та заборони у Чистий четвер.