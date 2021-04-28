DreamHack Masters Spring 2021: прогноз букмекерів

Кіберспортивний турнір DreamHack Masters Spring 2021 проходитиме з 29 квітня до 9 травня. Команди змагатимуться за першість у дисципліні Counter-Strike: Global Offensive.

Нині відомий розклад лише на частину першого турнірного дня, але букмекери вже опублікували свої коефіцієнти на кожен із матчів.

Фаворитами можна назвати українську команду Natus Vincere (Na’Vi), Heroic та Gambit Esports.

На перший день DreamHack Masters Spring 2021 відомі вісім ігор.

Букмекери встановили такі коефіцієнти на матчі:

Gambit Esports проти Fiend – 1.08 проти 7.00;

Team Spirit проти G2 Esports – 1.65 проти 2.15;

Natus Vincere проти mousesports – 1.47 проти 2.57;

FaZe Clan проти Virtus.pro – 2.05 проти 1.72;

Astralis проти Extra Salt – 1.50 проти 2.48;

Complexity проти Team Vitality – 1.60 проти 2.48;

FURIA проти BIG – 1.85 проти 1.90;

paiN Gaming проти Heroic – 5.00 проти 1.15.

Прогнози букмекерів на інші дні кіберспортивного турніру з’являтимуться разом із тим, як визначатимуться наступні матчі.

Розклад матчів

Матчі кіберспортивного чемпіонату після перших восьми ігор визначатимуться позицією команд у групі.

Попри це, вже є офіційний розклад турніру DreamHack Masters Spring 2021 на перший тиждень. Оскільки частина матчів йтиме паралельно на двох стрімах, то вже зараз варто визначатись, які з них ви дивитиметесь.