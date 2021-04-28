Із 29 квітня до 9 травня проходитиме кіберспортивний турнір DreamHack Masters Spring 2021, призовий фонд якого становить $250 тис.

У дисципліні Counter-Strike: Global Offensive змагатимуться 16 найкращих команд світу, серед яких українська команда Natus Vincere, також відома як Na’Vi.

Цього тижня відбудеться груповий етап DreamHack Masters Spring 2021, за результатами якого шість команд потраплять у плей-оф. Лідери групи одразу вийдуть у півфінал, а командам на другому і третьому місцях доведеться поборотися у чвертьфіналі.

Команди розбиті на дві групи – А і В. До складу групи А увійшли:

Natus Vincere;

Gambit Esports;

Virtus.pro;

G2 Esports;

Team Spirit;

mousesports;

FaZe Clan;

Fiend.

За першість у групі B змагатимуться:

Extra Salt;

paiN Gaming;

BIG;

Complexity Gaming;

Team Vitality;

FURIA;

Heroic;

Astralis.

Трансляцію кіберспортивного турніру можна буде подивитися на Twitch. Однак частина групового турніру проходитиме паралельно на двох стрімах. Це означає, що вже зараз варто визначитися, які матчі для вас найбільш цікаві.

Розклад матчів групи А

Нині відомо тільки те, як команди частково гратимуть 29 квітня. Надалі суперників визначатимуть за їхнім місцем в турнірній таблиці.

Перші ігри на DreamHack Masters Spring 2021 розпочнуться о 13.00 за київським часом. Усі матчі складатимуться з одного сету між командами.

29 квітня

Gambit Esports проти Fiend – 13.00 (стрім А);

Team Spirit проти G2 Esports – 13.00 (стрім В);

Natus Vincere проти mousesports – 14.10 (стрім А);

FaZe Clan проти Virtus.pro – 14.10 (стрім В);

Матч між лідерами групи А – 17.40 (стрім А);

Матч між аутсайдерами групи А – 17.40 (стрім В);

Матч між лідерами групи А – 20.55 (стрім А);

Матч між аутсайдерами групи А – 20.55 (стрім В).

30 квітня

Матч між аутсайдерами групи А – 17.45 (стрім В);

Матч між аутсайдерами групи А – 21.00 (стрім В).

1 травня

Матч між аутсайдерами групи А – 21.00.

2 травня

Матч між лідерами групи А – 17.45.

Розклад матчів групи В

29 квітня

Astralis проти Extra Salt – 15.20 (стрім А);

Complexity проти Team Vitality – 15.20 (стрім В);

FURIA проти BIG – 16.30 (стрім А);

paiN Gaming проти Heroic – 16.30 (стрім В).

30 квітня

Матч між аутсайдерами групи В – 14.30 (стрім А);

Матч між аутсайдерами групи В – 14.30 (стрім В);

Матч між лідерами групи В – 17.45 (стрім А);

Матч між лідерами групи В – 21.00 (стрім А).

1 травня

Матч між аутсайдерами групи В – 14.30;

Матч між аутсайдерами групи В – 17.45.

2 травня

Матч між аутсайдерами групи В – 14.30;

Матч між лідерами групи В – 21.00.

Запрошення Na’Vi

Українська команда стала однією з 10 запрошених команд на турнір DreamHack Masters Spring 2021. Це доводить престиж нашої команди в дисципліні Counter-Strike: Global Offensive.

Решту команд добирали на турнір за результатами кваліфікаційних матчів.