Великий піст приурочений до головної події в церковному календарі – Світлого Христового Воскресіння. Він завжди починається у різний час і триває 48 днів.
Є найсуворішим і символізує 40-денний похід Ісуса Христа в пустелю, коли Спаситель нічого не їв та піддавався спокусам, а Страсний тиждень – останні сім днів його життя.
Піст перед Великоднем 2021 триває з 15 березня до 1 травня. Календар на кожен день для вірян допоможе дізнатися, в які дні і що можна їсти, а також – коли можна відійти від строгих обмежень і дозволити собі трохи риби та вина.
Великий піст 2021: календар харчування
Перший тиждень: 15 – 21 березня
15 березня – дуже строгий піст, можна лише воду
16 березня – сухоїдіння (сира їжа без олії, фрукти і овочі, горіхи, мед, чорний хліб)
17 березня – сухоїдіння
18 березня – сухоїдіння
19 березня – сухоїдіння
20 березня – гаряча їжа з олією
21 березня – гаряча їжа з олією і трохи вина
Другий тиждень: 22 – 28 березня
22 березня – сухоїдіння
23 березня – гаряча їжа без олії
24 березня – сухоїдіння
25 березня – гаряча їжа без олії
26 березня – сухоїдіння
27 березня – гаряча їжа з олією
28 березня – гаряча їжа з олією, вино
Третій тиждень: 29 березня – 4 квітня
29 березня – сухоїдіння
30 березня – гаряча їжа без олії
31 березня – сухоїдіння
1 квітня – гаряча їжа без олії
2 квітня – сухоїдіння
3 квітня – гаряча їжа з олією
4 квітня – гаряча їжа з олією, вино
Четвертий тиждень: 5 – 11 квітня
5 квітня – сухоїдіння
6 квітня – гаряча їжа без олії
7 квітня, Благовіщення – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією та риба
8 квітня – гаряча їжа без олії
9 квітня – сухоїдіння
10 квітня – гаряча їжа з олією
11 квітня – гаряча їжа з олією, трохи вина
П’ятий тиждень: 12 – 18 квітня
12 квітня – сухоїдіння (сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, чорний хліб)
13 квітня – гаряча їжа без олії
14 квітня – сухоїдіння
15 квітня – гаряча їжа без олії
16 квітня – сухоїдіння
17 квітня – гаряча їжа з олією
18 квітня – гаряча їжа з олією, вино
Шостий тиждень: 19 – 25 квітня
19 квітня – сухоїдіння
20 квітня – гаряча їжа без рослинної олії
21 квітня – сухоїдіння
22 квітня – гаряча їжа без олії
23 квітня – сухоїдіння
24 квітня, Лазарева субота – гаряча їжа з олією
25 квітня, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) – гаряча їжа з рослинною олією, вино і риба
Сьомий (страсний) тиждень: 26 квітня – 2 травня
26 квітня – сухоїдіння
27 квітня – гаряча їжа без олії
28 квітня – сухоїдіння
29 квітня – гаряча їжа без олії
30 квітня – повне утримання від їжі, лише вода
1 травня, останній день Великого посту – сухоїдіння
2 травня, Великдень або Світле Христове Воскресіння – дозволяється будь-яка їжа.
Церковні свята у 2021
У церковному календарі на 2021 році три свята залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.
Усі важливі свята, пости та поминальні дні зібрані у православному календарі на 2021.