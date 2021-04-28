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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Коли Чистий четвер у 2021 році

Чистий четвер

Чистий четвер у 2021 році припадає на 29 квітня, за три дні перед Великоднем.

Свято відзначається лише один раз на рік. У цей день необхідно зосередитися на важливому і відмовитися від негативних думок. Кожен вірянин повинен забути про грішні помисли.

Категорично не можна в свято Великодня входити з негативним вантажем.

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Для того, щоб знайти щастя, потрібно очистити своє тіло. У Чистий четвер вода насичується силою. За традицією, необхідно з самого ранку зануритися в річці.

Також в цей день важливо очищення в будинку, в душі і тілі. У Чистий четвер необхідно, щоб в будинку було прибрано, тому господиня затіває генеральне прибирання. Також необхідно позбутися від старих і непотрібних речей.

Церковний календар на квітень 2021

Згідно із церковним календарем на квітень 2021 року за десять днів, 25 квітня, українці відзначатимуть Вербну неділю, під час якої потрібно вшанувати пам’ять Ісуса гілочкою верби.

Також православні віряни відзначають Страсну п’ятницю у 2021 році 30 квітня.

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