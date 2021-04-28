Сьогодні, 28 квітня, відбудеться весняна презентація Samsung о 17.00 за київським часом.

Південнокорейська компанія оголосила в трейлері, що презентує найпотужніший Galaxy, однак що саме – невідомо.

Найімовірніше, це буде лінійка преміальних ноутбуків – Galaxy Book Pro і Galaxy Book Pro 360, які наділені OLED-екранами, підтримкою 5G і стилуса S-Pen.

Онлайн трансляцію можна подивитися на YouTube-каналі компанії.

Samsung представила нові смартфони

У березні Samsung презентувала три нові смартфони серії Galaxy A – A72, A52 і A52 5G.

У нових моделях виробник реалізував технології, які раніше були доступні у флагманських моделях. Вони наділені якісним екраном і новим ефектним дизайном.