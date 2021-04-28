PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Найпотужніший Galaxy: презентація Samsung 2021 (онлайн-трансляція)

Samsung

Сьогодні, 28 квітня, відбудеться весняна презентація Samsung о 17.00 за київським часом.

Південнокорейська компанія оголосила в трейлері, що презентує найпотужніший Galaxy, однак що саме – невідомо.

Найімовірніше, це буде лінійка преміальних ноутбуків – Galaxy Book Pro і Galaxy Book Pro 360, які наділені OLED-екранами, підтримкою 5G і стилуса S-Pen.

Онлайн трансляцію можна подивитися на YouTube-каналі компанії.

Samsung представила нові смартфони

У березні Samsung презентувала три нові смартфони серії Galaxy A – A72, A52 і A52 5G.

У нових моделях виробник реалізував технології, які раніше були доступні у флагманських моделях. Вони наділені якісним екраном і новим ефектним дизайном.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка