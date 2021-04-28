Під час приготування святкового столу господині часто шукають рецепт паски на кефірі.

Пояснення зрозуміле: паска на кефірі – перевірений роками рецепт, тісто виходить легким та м’яким.

Факти ICTV підготували для вас простой рецепт паски на кефірі з дріжджами.

Готуємо паску на кефірі з дріжджами – простий рецепт

Вам знадобиться:

Пшеничне борошно – 600 грамів

Сухі швидкорозчинні дріжджі – 11 грамів

Кефір – 250 мілілітрів

Вершкове масло – 100 грамів

Олія – 1 столова ложка

Яйця – 2 штуки

Сметана – 50 мл

Цукор – 120 грам

Сіль – 5 грамів

Ванілін – 10 грамів

Ізюм або цукати – 50 грамів

Загальний час приготування паски на кефірі з дріжджами – приблизно 4 години.

Процес приготування:

Просіваємо борошно. Змішуємо 600 грамів борошна, 11 грамів дріжджів, 120 г цукру, дрібку солі і 10 грамів ваніліну. Збиваємо в окремій мисці 2 яйця. Додаємо до них 250 мілілітрів кефіру і 50 грамів сметани. З’єднуємо борошно і яйця, добре перемішуємо. Додаємо в тісто вершкове масло кімнатної температури, яке попередньо необхідно нарізати кубиками. Додаємо сюди ж олію. Вимішуємо тісто до еластичності. Кладемо тісто в каструлю і накриваємо рушником. Ми залишаємо його на 2 години, Після того, як тісто підійде, додаємо в нього родзинки або цукати і ще раз вимішуємо. Розкладаємо тісто по формах і ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів на 30 хвилин.

Коли пекти паски Великдень 2021

Важливе християнське свято Великдень православні віряни відзначають 2 травня.

Вважається, що пекти паски і фарбувати яйця потрібно у Чистий четвер, після генерального прибирання.

Якщо ви не встигли підготувати традиційні ласощі у четвер, то пекти паску і фарбувати яйця можна і у передвеликодню суботу.