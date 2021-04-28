Сьогодні, 28 квітня, Samsung в рамках презентації Galaxy Unpacked представила найпотужніший пристрій Galaxy. Онлайн-презентація пройшла на YouTube-каналі південнокорейської компанії.

Samsung представила лінійку преміальних ноутбуків – Galaxy Book Pro, Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro 360.

Galaxy Book Go працюватиме під управлінням Windows 10. Пристрій буде мати 14-дюймовий FHD-дисплей, підтримку LTE, чіп Qualcomm Snapdragon 7c/8cx нового покоління, 4/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ, слот під microSD, Wi- Fi, Bluetooth 5.1, кілька портів USB Type-C та зарядку на 34.5 Вт.

Galaxy Book Pro і Galaxy Book Pro 360 будуть відрізнятися процесорами Intel 11-го покоління, графікою Intel Iris Xe, сенсорними OLED-екранами на 90 Гц, стилусом S Pen, SSD-накопичувачами, портами Thunderbolt 4, а також програмами Samsung Notes і SmartThings.

Продажі Galaxy Book Pro 360 стартують 14 травня в трьох кольорах: Mystic Bronze, Mystic Navy і Mystic Silver. Новинка коштуватиме від €1 199.

Ціни на Galaxy Book Pro:

Galaxy Book Pro 13,3 дюйма, Core i7-1165G7, 8/512 ГБ — $1 200;

Galaxy Book Pro 15,6 дюйма, Core i5-1135G7, 8/512 ГБ — $1 100;

Galaxy Book Pro 15,6 дюйма, Core i7-1165G7, 16/512 ГБ — $1 300.

Samsung представила три нових смартфона

У березні Samsung презентувала три смартфона серії Galaxy A – A72, A52 і A52 5G.

У представлених смартфонах виробник реалізував технології, які раніше були доступні тільки у флагманських моделях.

Смартфони наділені якісним екраном і новим ефектним дизайном.