Сьогодні, 28 квітня, Samsung в рамках презентації Galaxy Unpacked представила найпотужніший пристрій Galaxy. Онлайн-презентація пройшла на YouTube-каналі південнокорейської компанії.
Samsung представила лінійку преміальних ноутбуків – Galaxy Book Pro, Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro 360.
Galaxy Book Go працюватиме під управлінням Windows 10. Пристрій буде мати 14-дюймовий FHD-дисплей, підтримку LTE, чіп Qualcomm Snapdragon 7c/8cx нового покоління, 4/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ, слот під microSD, Wi- Fi, Bluetooth 5.1, кілька портів USB Type-C та зарядку на 34.5 Вт.
Galaxy Book Pro і Galaxy Book Pro 360 будуть відрізнятися процесорами Intel 11-го покоління, графікою Intel Iris Xe, сенсорними OLED-екранами на 90 Гц, стилусом S Pen, SSD-накопичувачами, портами Thunderbolt 4, а також програмами Samsung Notes і SmartThings.
Продажі Galaxy Book Pro 360 стартують 14 травня в трьох кольорах: Mystic Bronze, Mystic Navy і Mystic Silver. Новинка коштуватиме від €1 199.
Ціни на Galaxy Book Pro:
- Galaxy Book Pro 13,3 дюйма, Core i7-1165G7, 8/512 ГБ — $1 200;
- Galaxy Book Pro 15,6 дюйма, Core i5-1135G7, 8/512 ГБ — $1 100;
- Galaxy Book Pro 15,6 дюйма, Core i7-1165G7, 16/512 ГБ — $1 300.
Samsung представила три нових смартфона
У березні Samsung презентувала три смартфона серії Galaxy A – A72, A52 і A52 5G.
У представлених смартфонах виробник реалізував технології, які раніше були доступні тільки у флагманських моделях.
Смартфони наділені якісним екраном і новим ефектним дизайном.