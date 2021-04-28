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Факти / Lifestyle
Марина Корзун |

Що не можна робити в Страсну п’ятницю 2021

Що не можна робити в Страсну п’ятницю 2021

Страсна п’ятниця 2021 припадає на 30 квітня. Це – найсуворіший день Великого посту. Існує низка заборон в Страсну п’ятницю.

Що не можна робити в Страсну п’ятницю

  • У цей день категорично заборонено працювати вдома. Прибирання потрібно закінчити в Чистий четвер.
  • У Страсну п’ятницю небажано готувати.
  • Не можна торкатися до гострих металевих предметів в будинку: не займайтеся шиттям і вишивкою, нічого не ріжте.
  • Великим гріхом вважається робота на землі. У цей день не можна нічого садити.
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Які існують заборони в Страсну п’ятницю

  • У цей день заборонено пити алкоголь і піддаватися плотським утіхам. Люди, які напиваються у цей день, ризикують стати алкоголіками. А зачаті в Страсну п’ятницю діти народжуються хворими або стають злочинцями.
  • Заборонено стригти, фарбувати волосся і проводити будь-які косметичні процедури.
  • Не можна відзначати інші свята: дні народження, річниці. Їх краще перенести.

Головні прикмети на Страсну п’ятницю

Страсна п’ятниця – це остання п’ятниця Великого посту. У цей день Ісуса Христа розіп’яли на Голгофі.

Окрім того, що примети на Страсну п’ятницю є досить потужними символами, також це день покаяння, молитви і роздумів над власним життям.

У Страсну п’ятницю не можна сміятися і радіти. Той, хто засміється цього дня, плакатиме весь рік.

А от обручка, освячена у храмі, захищатиме від усіх хвороб і принесе удачу.

Фото: Dreamstime

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