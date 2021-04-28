Страсна п’ятниця у 2021 році припадає на 30 квітня. Це день віряни мають проводити у молитвах.
Усі загальні приготування до Великодня мають закінчитися у Чистий четвер – прибирання оселі, придбання продуктів.
Але випікати паски цього дня можна і навіть необхідно.
Вважається, що паска, спечена у Страстну п’ятницю, має цілющі властивості. Крім того, вона довго не черствіє, не пліснявіє і може допомогти побороти різні хвороби.
Господиням радять перед випіканням паски у Страсну п’ятницю читати молитву Отче Наш.
Заборони на Страстну п’ятницю
Хоча випікати паски дозволено, у цей день існує низка заборон.
Наприклад, не можна висаджувати рослини.
Детальніше про те, що не можна робити у Страстну п’ятницю, читайте на Фактах ICTV.