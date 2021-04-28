Що таке Страсна середа у Страсний тиждень?
Страсна середа – це третій день Страсної седмиці – останнього тижня Великого посту перед Великоднем.
Середа Страсного тижня присвячена спогадам про земні страждання Христа.
Коли випадає Страсна середа Страсної седмиці?
Страсний тиждень або Страсна седмиця у 2021 році розпочинається 26 квітня і триватиме до Великодня. Страсна середа припадає на 28 квітня.
В останній день Страсного тижня, 2 травня, православні християни відзначають світле свято Великдень.
Що можна робити у Страсну середу?
У Страсну середу люди наводять ідеальний порядок у своїх помешканнях. Особливу увагу потрібно приділити миттю вікон.
Наступні два тижні забороняється робити генеральне прибирання – це може накликати біду. У цей день також приступають до декорування дому великодніми прикрасами.
Також віряни намагаються приділяти увагу молитві, а не розвагам та метушні, більше допомагати своїм рідним.
Що заборонено робити у Страсну середу?
Господиням у Страсну середу забороняється займатися будь-яким рукоділлям. Не рекомендується дивитись чи грати у розважальні ігри, а також співати й танцювати.
Не можна конфліктувати, обговорювати інших поза очі та думати про погане.
У цей день піст є особливо суворим: варто відмовити собі в усьому, крім хліба, сирих овочів, меду та горіхів.
Факти ICTV розповідали, що можна та не можна їсти у Страсний тиждень.
Які є традиції у Страсну середу перед Великоднем?
Цього дня, за традицією, готували свічки, які захищали сім’ю від хвороб.
Якщо на вулиці лежить сніг, потрібно зібрати його, розтопити та полити домашні квіти.
Заготовлені у Страсну середу великодні яйця пролежать і залишатимуться свіжими довше, ніж в інший день тижня.
Також Факти ICTV розповідали, яких традицій дотримувались українці в усі дні Страсної седмиці.