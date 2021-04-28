Страсна середа 2021: що можна та чого не варто робити у цей день

Кожен день Страсного тижня наділений особливим змістом. Церква особливо шанує ці дні, а віряни прагнуть провести їх в духовних роздумах і молитвах, без сварок, образ і поганих вчинків.

Що можна робити у середу Страсного тижня та від якої роботи варто відмовитися – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.