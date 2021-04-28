Куди поїхати на травневі свята 2021 в Україні: що подивитися

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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Травневі свята в Україні: топ-5 місць для подорожей

травневі свята 2021 в Україні

На травневі свята 2021 українці матимуть аж чотири вихідні. Це чудова нагода, щоб вирушити у невеличку мандрівку.

Тим паче, що природа у цей час максимально сприяє подорожам. Навкруги все зеленіє та квітне – хочеться якомога більше часу проводити на свіжому повітрі, гуляти та фотографуватися.

Факти ICTV підготували добірку місць в Україні, куди можна поїхати на травневі свята 2021.

Куди поїхати на травневі свята 2021

Бакота

Бакота – це затоплене село у Хмельницькій області, що за 55 км від Кам’янця-Подільського. Його називають українською Атлантидою.

Раніше на цьому місці було звичайне село з вулицями, будинками і жителями. У 1981 році його затопили, щоб побудувати гідроелектростанцію.

Зараз це величезна затока, утворена водами Дністра, зі скелястими берегами і чистою голубою водою.

  • Бакота
  • Бакота (1)
  • Бакота
  • Бакота (1)
Травневі свята в Україні: топ-5 місць для подорожей / 2 фотографии
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Ужгород

Ужгород – це місто на заході України, яке є особливо популярним серед туристів навесні. Наприкінці квітня тут розквітають сакури та магнолії.

Вулиці одягаються в рожеві кольори, а повітря наповнюють аромати весни.

Крім того, в Ужгороді є багато цікавих локацій: Ужгородський замок, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, вулиця Корзо, ботанічний сад, Липова алея тощо.

  • Ужгород
  • Ужгород
  • Ужгород
  • Ужгородський замок
  • Ужгород
  • Ужгород
  • Ужгород
  • Ужгородський замок
Травневі свята в Україні: топ-5 місць для подорожей / 4 фотографии

Мукачево

Мукачево – старовинне місто на заході України, яке також чудово підійде для відпочинку на травневі свята 2021. Це місто має насичену історію, тому тут вдосталь можна надивитися на цікаві пам’ятки архітектури – старовинні костели, каплиці, храми, музеї.

Туристи насамперед їдуть у Мукачево, щоб подивитися на Замок Паланок, Пам’ятник сажотрусу, Мукачівську ратушу тощо.

Крім того, у Мукачеві багато автентичних закладів, де подають традиційні закарпатські страви та напої.

  • Мукачево замок Паланок (2)
  • Мукачево замок Паланок (2)
  • Мукачево замок Паланок (2)
  • Мукачево замок Паланок (2)
  • Мукачево замок Паланок (2)
  • Мукачево замок Паланок (2)
Травневі свята в Україні: топ-5 місць для подорожей / 3 фотографии

Батурин

Батурин – місто у Чернігівській області, яке свого часу відіграло важливу роль в історії України. Батурин став свідком життя та діяльності політичних лідерів Гетьманщини – Івана Мазепи, Пилипа Орлика, Івана Самойловича, Кирила Розумовського.

У місті досі збереглися архітектурні пам’ятки тих часів – Палац Розумовського, Батуринська фортеця, Воскресенська церква, Будинок-музей генерального судді Василя Кочубея.

  • Куди поїхати на травневі свята 2021 в Україні: що подивитися
  • Куди поїхати на травневі свята 2021 в Україні: що подивитися
  • Куди поїхати на травневі свята 2021 в Україні: що подивитися
  • Куди поїхати на травневі свята 2021 в Україні: що подивитися
  • Куди поїхати на травневі свята 2021 в Україні: що подивитися
  • Куди поїхати на травневі свята 2021 в Україні: що подивитися
  • Куди поїхати на травневі свята 2021 в Україні: що подивитися
  • Куди поїхати на травневі свята 2021 в Україні: що подивитися
  • Куди поїхати на травневі свята 2021 в Україні: що подивитися
  • Куди поїхати на травневі свята 2021 в Україні: що подивитися
Травневі свята в Україні: топ-5 місць для подорожей / 5 фотографий

Дністровський каньйон

Дністровський каньйон – один із найбільших каньйонів не лише в Україні, а й у Європі. Він розташований на територіях одразу чотирьох областей – Хмельницької, Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської.

Уздовж каньйону можна прогулюватися, влаштовувати пікніки та кататися на велосипеді. На Дністрі також влаштовують сплави на човнах і байдарках.

  • Дністровський каньйон
  • Дністровський каньйон
  • Дністровський каньйон
  • Дністровський каньйон
Травневі свята в Україні: топ-5 місць для подорожей / 2 фотографии

Відпочинок на травневі за кордоном

Попри пандемію коронавірусу та карантин, чимало країн будуть доступними для відпочинку на травневі свята. Найпопулярніші напрямки з України – Туреччина, Грузія, Єгипет, Домінікана.

Детальніше, куди полетіти на травневі свята 2021 та скільки це коштуватиме, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Левицького, Національний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця,Depositphotos

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