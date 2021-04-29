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Факти / Lifestyle
Мазалова Аліна |

Великдень 2021: топ-5 найкращих рецептів пасок до свята

Паски рецепт

Зовсім скоро вже настане Великдень, а це означає, що пора готуватися до свята!

Факти ICTV зібрали кращі рецепти пасок на Великдень 2021.

Рецепт сирного паски (без випікання)

кулич творог

Інгредієнти: 

  • 5 круто зварених яєць;
  • 200 г м’якого вершкового масла;
  • 200 г сметани;
  • 1 склянка цукру;
  • близько 1 кг перетертого на ситі свіжого жирного сиру.

Спосіб приготування: 

Розітріть жовтки, вершкове масло, сметану, цукор та сир. Додайте ванільний цукор та півсклянки родзинок (чи цукатів).

Вимішавши, викладіть у вологу марлю і помістіть у якусь форму під гніт, щоб стікала сироватка. Форму залиште на дві доби в холодному місці, потім обережно вийміть паску і зробіть зверху хрест із родзинок.

Рецепт заварної паски

П'ять рецептів пасок на Великдень 2021

Інгредієнти: 

  • 5 склянок борошна;
  • 9,5 склянок молока;
  • 7 жовтків;
  • б склянок цукру;
  • 100 г дріжджів;
  • 600 г вершкового масла;
  • сіль, ванілін.

Спосіб приготування: 

Борошно заварити гарячим молоком. Як охолоне, додати розтерті з половиною норми цукру жовтки, дріжджі, розведені в півсклянки молока.

Замісити густе тісто, потроху досипаючи борошно, дати підійти, додати решту цукру, трохи солі й ваніліну, вимісити, додати вершкове масло, ще раз вимісити і покласти у форму. Коли тісто підніметься, випікати в духовці.

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Рецепт сирної паски з горіхами

П'ять рецептів пасок на Великдень 2021

Інгредієнти: 

  • сир – 1 кг;
  • яйця — 4 шт;
  • ваніль, цукор — 1 скл;
  • масло — 100 г;
  • горіхи подрібнені — 2 скл.

Спосіб приготування: 

Сир протерти крізь сито, додати цукор, ваніль, яйця, масло, добре перемішати. Волоські горіхи підсмажити, подрібнити, перемішати з сиром, додати вершки або сметану, викласти у форму і поставити під прес.

Рецепт паски з родзинками

П'ять рецептів пасок на Великдень 2021

Інгредієнти: 

  • 800 г борошна;
  • 200 г вершкового масла;
  • 200 г цукру;
  • 1 скл. молока;
  • 5 яєць;
  • 50 г свіжих дріжджів;
  • 200 г родзинок, сіль.

Спосіб приготування: 

Розтопити масло, влити гаряче молоко, додати цукор, сіль. Перемішати і охолодити до температури парного молока, після чого всипати борошно, влити розведені в невеликій кількості молока спінені дріжджі, ретельно перемішати.

Поставити в тепле місце. Коли підійде, додати 5 жовтків, 5 збитих у стійку піну білків, родзинки та вимішати. Тісто покласти у гарно змащену маслом і посипану борошном форму, заповнивши її до половини.

Коли тісто підніметься в рівень з краями форми, випікати при температурі 180° до готовності.

Рецепт шоколадної паски

Паска шоколадна

Інгредієнти: 

  • 1 кг сиру;
  • 400 г вершкового масла;
  • 2 склянки густої сметани;
  • 1 склянку цукру;
  • 1 склянку вершків;
  • 200 г шоколаду;
  • 4 яєчні жовтки;
  • 2 яєчні білки;
  • ванілін.

Спосіб приготування: 

Протерти сир через сито, змішати з вершковим маслом і густою сметаною. Потім змішати цукор з вершками і шоколадом, натертим на дрібній терці, додати ванілін.

Розмішувати доти, доки не залишиться крупинок шоколаду. Шоколадну масу змішати з сиром, добре розтерти. Збити густі вершки і яєчні білки, з’єднати з приготовленим сиром. Додати дрібно нарізані цукати та родзинки.

Все перемішати, викласти у пасочницю, накрити кришкою, покласти гніт і поставити на добу в холодне місце.

Рецепти сирної паски

Також на Великдень господині люблять готувати запашні паски з сиру.

Рецепт сирної паски – дивіться у нашому матеріалі.

Фото: Depositphotos

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