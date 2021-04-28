Як подати заяву про шахрайство – Інструкція

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Як подати заяву про шахрайство
Факти / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Як подати заяву про шахрайство

Як подати заяву про шахрайство

В Україні з’являється дедалі більше шахраїв. Вони вигадують нові способи вилучення грошей. Правопорушники можуть спекулювати на ваших почуттях та зробити будь-що, аби заволодіти вашим майном. Щоразу шахраї вигадують нові схеми, тому ніхто не може бути впевненим у тому, що він не стане жертвою їхніх злодіянь.

З огляду на це, українці повинні розуміти чіткий алгоритм дій, якого треба дотримуватися у разі, якщо вони стали жертвами шахраїв.

Потерпілий може звернутися до правоохоронних органів та написати заяву про злочин, скоєний стосовно цієї людини.

У ній потерпілому необхідно чітко описати всі події, які призвели до того, що шахраї заволоділи його майном.

Факти ICTV розкажуть вам, як правильно написати та куди подати заяву про шахрайство.

Крок 1. Оформте заяву про шахрайство

Для того, щоб вашу заяву прийняли правоохоронці, необхідно правильно її оформити.

Насамперед вам слід зазначити такі дані:

  • назва органу, до якого ви звертаєтеся у заяві;
  • ваше прізвище, ім’я та по батькові;
  • вашу адресу та номер телефону для зворотного зв’язку.

Крок 2. Опишіть ситуацію, в яку ви потрапили

Після цього вам потрібно чітко описати подію, яка з вами трапилась, і те, яким чином було скоєно кримінальне  правопорушення.

У цій частині заяви важливо наводити докази, які могли б підтвердити факт скоєння злочину.

Крок 3.  Зазначте статтю 190 Кримінального кодексу України

У заяві слід зазначити ймовірну правову кваліфікацію злочину. Якщо ви стали жертвою шахраїв, вам потрібно вказати статтю 190 Кримінального кодексу України.

У ній прописано, що заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою потерпілого передбачає кримінальну відповідальність.

Крок 4. Поставте дату та підпис

Наприкінці вам потрібно зазначити дату, коли ви подавали заяву, та поставити підпис.

Нижче наведено зразок заяви про вчинення шахрайства.

Як подати заяву про шахрайство – Інструкція

Крок 5. Подайте заяву про шахрайство

Людина, щодо якої було скоєно злочин, може звернутися до поліції з відповідною заявою.

Подати заяву про шахрайство можна кількома способами:

  • особисто  у відділені поліції;
  • надіслати поштою до конкретно зазначеного відділку поліції;
  • написати заяву онлайн.

Для цього вам потрібно перейти на сайт Національної поліції України та заповнити дані в електронному форматі.

Після того, як вашу заяву було затверджено, ви можете стежити за її статусом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

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