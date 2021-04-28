Як подати заяву про шахрайство – Інструкція

В Україні з’являється дедалі більше шахраїв. Вони вигадують нові способи вилучення грошей. Правопорушники можуть спекулювати на ваших почуттях та зробити будь-що, аби заволодіти вашим майном. Щоразу шахраї вигадують нові схеми, тому ніхто не може бути впевненим у тому, що він не стане жертвою їхніх злодіянь.

З огляду на це, українці повинні розуміти чіткий алгоритм дій, якого треба дотримуватися у разі, якщо вони стали жертвами шахраїв.

Потерпілий може звернутися до правоохоронних органів та написати заяву про злочин, скоєний стосовно цієї людини.

У ній потерпілому необхідно чітко описати всі події, які призвели до того, що шахраї заволоділи його майном.

Факти ICTV розкажуть вам, як правильно написати та куди подати заяву про шахрайство.