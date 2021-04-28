Як подати заяву про шахрайство – Інструкція

Крок 1. Оформте заяву про шахрайство
Для того, щоб вашу заяву прийняли правоохоронці, необхідно правильно її оформити.
Насамперед вам слід зазначити такі дані:
- назва органу, до якого ви звертаєтеся у заяві;
- ваше прізвище, ім’я та по батькові;
- вашу адресу та номер телефону для зворотного зв’язку.
Крок 2. Опишіть ситуацію, в яку ви потрапили
Після цього вам потрібно чітко описати подію, яка з вами трапилась, і те, яким чином було скоєно кримінальне правопорушення.
У цій частині заяви важливо наводити докази, які могли б підтвердити факт скоєння злочину.
Крок 3. Зазначте статтю 190 Кримінального кодексу України
У заяві слід зазначити ймовірну правову кваліфікацію злочину. Якщо ви стали жертвою шахраїв, вам потрібно вказати статтю 190 Кримінального кодексу України.
У ній прописано, що заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою потерпілого передбачає кримінальну відповідальність.
Крок 4. Поставте дату та підпис
Крок 5. Подайте заяву про шахрайство
Людина, щодо якої було скоєно злочин, може звернутися до поліції з відповідною заявою.
Подати заяву про шахрайство можна кількома способами:
- особисто у відділені поліції;
- надіслати поштою до конкретно зазначеного відділку поліції;
- написати заяву онлайн.
Для цього вам потрібно перейти на сайт Національної поліції України та заповнити дані в електронному форматі.
Після того, як вашу заяву було затверджено, ви можете стежити за її статусом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.