Щоб полегшити вплив на організм у період магнітних бур, потрібно дотримуватися простих правил.

Фахівці радять відмовитися від алкоголю, жирної та гострої їжі. Краще надавати перевагу легким стравам. Водою або трав’яними чаями радять замінити каву та чорний чай.

Серед продуктів краще обирати такі, які містять кальцій, калій і магній

Допоможуть уникнути шкідливого впливу на здоров’я прогулянки на свіжому повітрі. Потрібно звернути особливу увагу на сон. Не варто забувати, що його тривалість для здорової людини становить вісім годин. У період магнітних бур можна дозволити собі ще й сон вдень.

Стресів у цей період також варто остерігатися. Краще зосередитися на приємних речах і намагатися не зациклюватися на негативних емоціях.

Дієвим засобом є шопінг. Можна дозволити собі купити річ, яку давно хотіли.

Магнітні бурі у 2021 році

У календарі магнітних бур на 2021 рік зазначаються дати, до яких варто підготувати свій організм через геомагнітні коливання.

У такий період у людей можуть бути головні болі, загальне нездужання, втома, погіршення настрою, біль у суглобах, проблеми зі сном.

Найчастіше магнітні бурі впливають на людей похилого віку, дітей та вагітних жінок.