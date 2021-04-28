29 квітня – 119-й день року. Які свята припадають на цю дату, існують прикмети та заборони, читайте на Фактах ICTV.
29 квітня – яке сьогодні свято
Цього дня відзначають Міжнародний день танцю (International Dance Day). Він присвячений всім стилям танцю. Його ініціювала Міжнародна рада танцю у 1982 році.
За церковним календарем, у цю дату вшановують трьох сестер – Хіонію, Агапію та Ірину (Орисю).
Іменини 29 квітня
День ангела цього дня святкують Галина, Леонід та Ірина.
Народні прикмети на 29 квітня
- Зацвіла вільха – можна сіяти гречку.
- Гучний грім – до багатого врожаю хліба.
- Якщо день сонячний, то розсаду капусти можна уже висаджувати.
- Сни з 28 на 29 квітня не збуваються.
Що не можна робити 29 квітня
- Не можна нікому нічого давати, оскільки у дім може прийти бідність.
- Не можна стригтися та робити зачіски.
Календар свят на 2021 рік
Уже незабаром віряни відзначатимуть головне церковне свято року – Великдень.
Цьогоріч він припадає на 2 травня.
Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.