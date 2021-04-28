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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Міжнародний день танцю: яке свято 29 квітня

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29 квітня – 119-й день року. Які свята припадають на цю дату, існують прикмети та заборони, читайте на Фактах ICTV.

29 квітня – яке сьогодні свято

Цього дня відзначають Міжнародний день танцю (International Dance Day). Він присвячений всім стилям танцю. Його ініціювала Міжнародна рада танцю у 1982 році.

За церковним календарем, у цю дату вшановують трьох сестер – Хіонію, Агапію та Ірину (Орисю).

Іменини 29 квітня

День ангела цього дня святкують Галина, Леонід та Ірина.

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Календар державних свят на 2021 рік

Народні прикмети на 29 квітня

  • Зацвіла вільха – можна сіяти гречку.
  • Гучний грім – до багатого врожаю хліба.
  • Якщо день сонячний, то розсаду капусти можна уже висаджувати.
  • Сни з 28 на 29 квітня не збуваються.

Що не можна робити 29 квітня

  • Не можна нікому нічого давати, оскільки у дім може прийти бідність.
  • Не можна стригтися та робити зачіски.

Календар свят на 2021 рік

Уже незабаром віряни відзначатимуть головне церковне свято року – Великдень.

Цьогоріч він припадає на 2 травня.

Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.

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