29 квітня – 119-й день року. Які свята припадають на цю дату, існують прикмети та заборони, читайте на Фактах ICTV.

29 квітня – яке сьогодні свято

Цього дня відзначають Міжнародний день танцю (International Dance Day). Він присвячений всім стилям танцю. Його ініціювала Міжнародна рада танцю у 1982 році.

За церковним календарем, у цю дату вшановують трьох сестер – Хіонію, Агапію та Ірину (Орисю).

Іменини 29 квітня

День ангела цього дня святкують Галина, Леонід та Ірина.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

Народні прикмети на 29 квітня

Зацвіла вільха – можна сіяти гречку.

Гучний грім – до багатого врожаю хліба.

Якщо день сонячний, то розсаду капусти можна уже висаджувати.

Сни з 28 на 29 квітня не збуваються.

Що не можна робити 29 квітня

Не можна нікому нічого давати, оскільки у дім може прийти бідність.

Не можна стригтися та робити зачіски.

Календар свят на 2021 рік

Уже незабаром віряни відзначатимуть головне церковне свято року – Великдень.

Цьогоріч він припадає на 2 травня.

Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.