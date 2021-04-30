PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Четвертий випробувальний політ NASA на Марсі не відбувся

вертоліт NASA на Марсі

Вертоліт NASA Mars Ingenuity не здійснив запланований на 29 квітня четвертий політ на Марсі через те, що не перейшов у необхідний режим.

Команда планувала збільшити час перебування літального апарату в повітрі з 80 с до 117, а також максимальну швидкість із 2 м/с до 3,5 м/с.

Наразі спеціалісти оцінюють отримані дані, щоб врахувати їх під час наступної спроби.

Повторення четвертого польоту заплановане на 30 квітня 2021 року.

Перший політ вертольоту NASA на Марсі

19 квітня вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі.

Політ тривав близько 20 секунд. За цей час дрон Ingenuity піднявся на висоту близько трьох метрів.

Вертоліт-дрон Ingenuity (Винахідливість) прибув на планету разом із марсоходом Perseverance (Наполегливість) 18 лютого для здійснення аерофотозйомки місцевості.

Вага Ingenuity становить 1,8 кг: апарат має дві камери та здатен зависати в повітрі на 20-30 секунд.

Джерело: NASA

Фото: NASA

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка