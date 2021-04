Вертоліт NASA Mars Ingenuity не здійснив запланований на 29 квітня четвертий політ на Марсі через те, що не перейшов у необхідний режим.

Команда планувала збільшити час перебування літального апарату в повітрі з 80 с до 117, а також максимальну швидкість із 2 м/с до 3,5 м/с.

Наразі спеціалісти оцінюють отримані дані, щоб врахувати їх під час наступної спроби.

Повторення четвертого польоту заплановане на 30 квітня 2021 року.

Aim high, and fly, fly again. The #MarsHelicopter‘s ambitious fourth flight didn’t get off the ground, but the team is assessing the data and will aim to try again soon. We’ll keep you posted. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/HDaF0fAILs

— NASA JPL (@NASAJPL) April 29, 2021