Вертоліт NASA Mars Ingenuity не здійснив запланований на 29 квітня четвертий політ на Марсі через те, що не перейшов у необхідний режим.

Команда планувала збільшити час перебування літального апарату в повітрі з 80 с до 117, а також максимальну швидкість із 2 м/с до 3,5 м/с.

Наразі спеціалісти оцінюють отримані дані, щоб врахувати їх під час наступної спроби.

Повторення четвертого польоту заплановане на 30 квітня 2021 року.

Aim high, and fly, fly again. The #MarsHelicopter‘s ambitious fourth flight didn’t get off the ground, but the team is assessing the data and will aim to try again soon. We’ll keep you posted. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/HDaF0fAILs — NASA JPL (@NASAJPL) April 29, 2021

Перший політ вертольоту NASA на Марсі

19 квітня вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі.

Політ тривав близько 20 секунд. За цей час дрон Ingenuity піднявся на висоту близько трьох метрів.

Вертоліт-дрон Ingenuity (Винахідливість) прибув на планету разом із марсоходом Perseverance (Наполегливість) 18 лютого для здійснення аерофотозйомки місцевості.

Вага Ingenuity становить 1,8 кг: апарат має дві камери та здатен зависати в повітрі на 20-30 секунд.

Джерело: NASA

Фото: NASA