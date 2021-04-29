Жінки з іменем Галина святкують день ангела 29 квітня.
Ім’я Галина в грецькій міфології означає німфу, яка уособлює чисте та спокійне море, тому жінки з цим іменем дуже врівноважені. Разом із тим, вони досить імпульсивні – їхні рішення часто залежать від емоцій.
Галини досягають успіху завдяки самостійності та працьовитості. Крім того, вони – надійні та вірні друзі.
Факти ICTV підготували кращі привітання з днем ангела Галини 2021 в листівках та прозі.
Привітання з днем ангела Галини в листівках
Привітання з днем ангела Галини в прозі
Вітаємо з днем ангела! Бажаємо, щоб ангел-охоронець завжди оберігав тебе, допомагав та направляв на правильний шлях.
***
Із днем ангела, Галино! Нехай душа цвіте, вдача посміхається, а щастя ллється рікою. Бажаю, щоб життя дарувало тобі лише радісні моменти, які запам’ятовуватимуться і грітимуть серце.
***
Із днем ангела! Нехай ангел-охоронець подарує тобі крила, які допоможуть досягти небачених висот та здійснити всі бажання.
Вихідні в травні 2021
Травень у 2021 році розпочнеться з чотириденної міні-відпустки – з 1 до 4 травня.
Оскільки Міжнародний день солідарності трудящих (День праці) випаде на суботу, то вихідний переноситься на понеділок, 3 травня.
У неділю, 2 травня, усі православні християни святкуватимуть Великдень, через це вихідний переноситься на вівторок, 4 травня.
Скільки буде вихідних у травні 2021 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.