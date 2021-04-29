Декілька разів на рік за церковним календарем відзначаються іменини Ірини. З давніх-давен вважалося, що дитина з цим ім’ям буде уважною і акуратною.

У 2021 році День Ірини випадає на вісім днів: 29 квітня, 18 травня, 26 травня, 10 серпня, 17 серпня, 22 серпня, 26 серпня і 1 жовтня.

Факти ICTV підготували кращі привітання у віршах і картинках з Днем ангела Ірини.

Найкращі вітання з Днем ангела Іри,

Здоров’ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

Ірусику, бажаю тобі, щоб життя твоє було світлим, як ясний сонячний день, повним, як келих із шампанським, безхмарним, як небо над пустелею. І нехай, мов зірки у нічному небі, для тебе завжди горять вогники у вікнах твоїх друзів і рідних.

З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твоя свята заступниця Іра. Бажаю тобі міцного здоров’я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!

Якщо ви дотримуєтесь християнських традицій і не хочете пропустити важливих церковних свят, Факти ICTV підготували для вас повний календар церковних свят на 2021 рік.