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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

День ангела Леоніда: найкращі привітання у віршах та красивих листівках

з днем ангела леоніда

29 квітня відзначають день ангела Леоніди. Ім’я давньогрецького походження і означає подібний до лева або ж син лева.

Льоні досить життєрадісні та товариські хлопчики. Більшість з них мають доволі цікаву здатність переводити конфліктну ситуацію в жарт, що робить їх душею компанії.

Хлопці з таким ім’ям – добрі та щирі особистості. У них завжди є бажанням робити добро і славитись добрими вчинками.

Леонід – це вихований, врівноважений лідер, який обожнює знаходитися в центрі уваги, чути похвалу і відчувати захоплення. Однак це ще той умілець маніпулювати людьми, а ще надійний друг і товариш.

Хлопець дуже високо цінує моральні принципи. Він дипломатичний і гнучкий в спілкуванні, але ніколи не дозволить себе обманювати – брехню чує одразу.

У любові Леонід найбільше звертає увагу на інтелектуальні здібності жінки. А ще він – гурман, тобто класичний тип чоловіка, шлях до серця якого лежить через шлунок. Він абсолютно не переносить голод. Водночас дружина повинна не тільки добре готувати, але і пам’ятати, що погано вимита тарілка може надовго зіпсувати йому настрій.

Від своєї другої половинки він вимагає вірності, терпимості до власних недоліків. Леонід важко реагує на критику дружини, особливо якщо вона оголошує її в присутності сторонніх.

Факти ICTV приготували найкращі привітання з днем ангела Леоніда, аби ви могли потішити дорогих вам людей з таким іменем.

***

День ангела Леоніда 29 квітня: привітання та значення імені

***

Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З Днем Ангела вітаєм
Нині щиро Льоню!

***

День ангела Леоніда 29 квітня: привітання та значення імені

***

В День Ангела, Леонід, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

День ангела Леоніда 29 квітня: привітання та значення імені

***

Леонід – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

день ангела

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Із 1 до 30 квітня триває багатоденний Великий піст. Під час посту не можна вживати м’ясо та продукти тваринного походження.

Також із 26 квітня до 2 травня 2021 року триватиме Страсний тиждень. Це буде останній тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням, більш відомим у народі як Великдень.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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