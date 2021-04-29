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Факти / Lifestyle
Максим Зайченко |

Не буде умовою для в’їзду: в Європарламенті узгодили функції Covid-сертифікату

паспорт вакцинації

Європарламент 29 квітня ухвалив позицію щодо європейського сертифіката вакцинації від коронавірусу. Він не буде проїзним документом.

Такий сертифікат буде дійсний протягом 12 місяців і видаватиметься в паперовому або електронному варіанті.

– Сертифікати ЄС про вакцинацію від Covid-19 не будуть проїзним документом і не стануть передумовою для здійснення права на вільне пересування, – зазначили в Європарламенті.

Крім того, парламентарії ЄС вважають, що під час поїздок на власників сертифіката не повинні поширюватися додаткові обмеження, як-от самоізоляція або тестування на Covid-19

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Таку позицію підтримали 540 голосами проти 119, 31 депутат утримався.

Після цього Європарламент і Єврорада почнуть переговори щодо правової сили документа, щоб прийняти остаточне рішення до початку літнього туристичного сезону.

Також депутати вважають, що країни-члени ЄС повинні самі вирішити, чи будуть вони приймати Covid-сертифікати з інших країн, якщо там для вакцинації використовують схвалені ВООЗ препарати.

Паспорти вакцинації

Раніше в Брюсселі повідомили, що громадяни країн, що не входять до ЄС, зможуть подати запит на отримання паспорта ЄС про Covid-вакцинацію для в’їзду на його територію.

Також Єврокомісія розглядає ще деякі варіанти щодо того, щоб документи про вакцинацію третьої країни відповідали вимогам Євросоюзу. 

Джерело: Європарламент

Фото: Depositphotos

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