Олександрійська паска – це класична випічка до Великодня. Святковий смаколик виходить повітряним і солодким. Така паска не кришиться при нарізці та миттєво тане в роті.

Тісто виходить легким завдяки особливій технології приготування опари, а також завдяки тому, що тісто роблять спеціально на топленому молоці.

Велика кількість вершкового масла та цукру допоможуть пресованим свіжим дріжджам якісно виконати свою роботу в приготуванні великодніх ласощів.

Паски з олександрійського тіста виходять неймовірно смачними! Рецепт дивіться на Фактах ICTV.

Рецепт олександрійської паски:

Для опари:

курячі яйця – 2 шт;

яєчні жовтки – 2 шт;

цукор – 250 г;

свіжі пресовані дріжджі – 38 г;

пряжене молоко – 250 мл;

вершкове масло – 125 г.

Спосіб приготування:

У велику ємність вбиваємо два яйця і два жовтка. Додаємо 250 г цукру. Все добре збиваємо до повного розчинення цукру. Беремо окрему миску, підігріваємо в ній 250 мл топленого молока до 35 градусів. Додаємо 38 г дріжджів. Підтоплюємо в мікрохвильовці 125 г вершкового масла. З’єднуємо яйця, дріжджі та масло. Добре перемішуємо, накриваємо рушником і залишаємо на 8-12 годин при кімнатній температурі.

Найкраще готувати опару звечора.

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Для тіста:

опара;

ванільний цукор – 8 г;

пшеничне борошно – 700 г;

коньяк – 1 ст. л;

світлі родзинки – 50 г;

кардамон мелений – 2 дрібки;

сіль – 1 дрібка;

цедра 1 лимона;

глазур і цукрова посипка – для прикраси.

Приготування:

Запарюємо 50 г родзинок в окропі та віджимаємо від води. Потім їх потрібно замочити в коньяку на 1 годину. Після того як опара підніметься, додаємо в неї дрібку солі, 8 г ванільного цукру, 700 г просіяного борошна, родзинки та цедру одного великого лимона (приблизно 1 повну столову ложку). Вимішуємо тісто протягом 10 хвилин. Для того, щоб воно не прилипало до рук, змочіть їх у соняшниковій олії. Накриваємо тісто рушником і залишаємо в теплі на 1 годину. Після того як тісто підніметься і стане м’яким, в икладаємо його в паперові формочки. Якщо ви використовуєте металеві форми, то обов’язково змастіть їх маслом. Накриваємо форми харчовою плівкою і залишаємо ще на 60 хвилин у теплому місці. Після того як тісто підніметься в формах, їх можна відправляти в розігріту до 180 градусів духовку на 25-40 хвилин.

Як тільки паски охолонуть, прикрашаємо їх білковою глазур’ю і цукровою посипкою.

Також на Великдень господині люблять готувати запашні паски з сиру.

Рецепт сирної паски – дивіться у нашому матеріалі.