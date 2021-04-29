Олександрійська паска – це класична випічка до Великодня. Святковий смаколик виходить повітряним і солодким. Така паска не кришиться при нарізці та миттєво тане в роті.
Тісто виходить легким завдяки особливій технології приготування опари, а також завдяки тому, що тісто роблять спеціально на топленому молоці.
Велика кількість вершкового масла та цукру допоможуть пресованим свіжим дріжджам якісно виконати свою роботу в приготуванні великодніх ласощів.
Паски з олександрійського тіста виходять неймовірно смачними! Рецепт дивіться на Фактах ICTV.
Рецепт олександрійської паски:
Для опари:
- курячі яйця – 2 шт;
- яєчні жовтки – 2 шт;
- цукор – 250 г;
- свіжі пресовані дріжджі – 38 г;
- пряжене молоко – 250 мл;
- вершкове масло – 125 г.
Спосіб приготування:
- У велику ємність вбиваємо два яйця і два жовтка.
- Додаємо 250 г цукру. Все добре збиваємо до повного розчинення цукру.
- Беремо окрему миску, підігріваємо в ній 250 мл топленого молока до 35 градусів. Додаємо 38 г дріжджів.
- Підтоплюємо в мікрохвильовці 125 г вершкового масла.
- З’єднуємо яйця, дріжджі та масло. Добре перемішуємо, накриваємо рушником і залишаємо на 8-12 годин при кімнатній температурі.
Найкраще готувати опару звечора.
Для тіста:
- опара;
- ванільний цукор – 8 г;
- пшеничне борошно – 700 г;
- коньяк – 1 ст. л;
- світлі родзинки – 50 г;
- кардамон мелений – 2 дрібки;
- сіль – 1 дрібка;
- цедра 1 лимона;
- глазур і цукрова посипка – для прикраси.
Приготування:
- Запарюємо 50 г родзинок в окропі та віджимаємо від води. Потім їх потрібно замочити в коньяку на 1 годину.
- Після того як опара підніметься, додаємо в неї дрібку солі, 8 г ванільного цукру, 700 г просіяного борошна, родзинки та цедру одного великого лимона (приблизно 1 повну столову ложку).
- Вимішуємо тісто протягом 10 хвилин. Для того, щоб воно не прилипало до рук, змочіть їх у соняшниковій олії.
- Накриваємо тісто рушником і залишаємо в теплі на 1 годину.
- Після того як тісто підніметься і стане м’яким, викладаємо його в паперові формочки. Якщо ви використовуєте металеві форми, то обов’язково змастіть їх маслом.
- Накриваємо форми харчовою плівкою і залишаємо ще на 60 хвилин у теплому місці.
- Після того як тісто підніметься в формах, їх можна відправляти в розігріту до 180 градусів духовку на 25-40 хвилин.
Як тільки паски охолонуть, прикрашаємо їх білковою глазур’ю і цукровою посипкою.
Також на Великдень господині люблять готувати запашні паски з сиру.
Рецепт сирної паски – дивіться у нашому матеріалі.