PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Олександрійська паска – рецепт приготування

паска, Великдень, олександрійська паска

Олександрійська паска – це класична випічка до Великодня. Святковий смаколик виходить повітряним і солодким. Така паска не кришиться при нарізці та миттєво тане в роті.

Тісто виходить легким завдяки особливій технології приготування опари, а також завдяки тому, що тісто роблять спеціально на топленому молоці.

Велика кількість вершкового масла та цукру допоможуть пресованим свіжим дріжджам якісно виконати свою роботу в приготуванні великодніх ласощів.

Паски з олександрійського тіста виходять неймовірно смачними! Рецепт дивіться на Фактах ICTV.

Рецепт олександрійської паски:

Для опари:

  • курячі яйця – 2 шт;
  • яєчні жовтки – 2 шт;
  • цукор – 250 г;
  • свіжі пресовані дріжджі – 38 г;
  • пряжене молоко – 250 мл;
  • вершкове масло – 125 г.

Спосіб приготування:

  1. У велику ємність вбиваємо два яйця і два жовтка.
  2. Додаємо 250 г цукру. Все добре збиваємо до повного розчинення цукру.
  3. Беремо окрему миску, підігріваємо в ній 250 мл топленого молока до 35 градусів. Додаємо 38 г дріжджів.
  4. Підтоплюємо в мікрохвильовці 125 г вершкового масла.
  5. З’єднуємо яйця, дріжджі та масло. Добре перемішуємо, накриваємо рушником і залишаємо на 8-12 годин при кімнатній температурі.

Найкраще готувати опару звечора

Читайте
Коли святкуватимуть Великдень у 2021 році

Для тіста:

  • опара;
  • ванільний цукор – 8 г;
  • пшеничне борошно – 700 г;
  • коньяк – 1 ст. л;
  • світлі родзинки – 50 г;
  • кардамон мелений – 2 дрібки;
  • сіль – 1 дрібка;
  • цедра 1 лимона;
  • глазур і цукрова посипка – для прикраси.

Приготування:

  1. Запарюємо 50 г родзинок в окропі та віджимаємо від води. Потім їх потрібно замочити в коньяку на 1 годину.
  2. Після того як опара підніметься, додаємо в неї дрібку солі, 8 г ванільного цукру, 700 г просіяного борошна, родзинки та цедру одного великого лимона (приблизно 1 повну столову ложку).
  3. Вимішуємо тісто протягом 10 хвилин. Для того, щоб воно не прилипало до рук, змочіть їх у соняшниковій олії.
  4. Накриваємо тісто рушником і залишаємо в теплі на 1 годину.
  5. Після того як тісто підніметься і стане м’яким, викладаємо його в паперові формочки. Якщо ви використовуєте металеві форми, то обов’язково змастіть їх маслом.
  6. Накриваємо форми харчовою плівкою і залишаємо ще на 60 хвилин у теплому місці.
  7. Після того як тісто підніметься в формах, їх можна відправляти в розігріту до 180 градусів духовку на 25-40 хвилин.

Як тільки паски охолонуть, прикрашаємо їх білковою глазур’ю і цукровою посипкою.

Також на Великдень господині люблять готувати запашні паски з сиру.

Рецепт сирної паски – дивіться у нашому матеріалі.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка