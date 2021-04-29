Локдаун у багатьох містах умовно зв’язав ноги українцям. Чим добиратися на роботу, коли громадський транспорт не працює? На дорогому таксі, особливо в столиці, не наїздишся. Тож доводиться шукати інші варіанти.

Одним із найпопулярніших молодіжних транспортів є електросамокат, розрахований на вагу пасажира до 80 кг. Якщо ж у вас немає власного самоката – теж не проблема. У кожному великому місті просто на вулицях можна орендувати цей двоколісний транспорт. У популярних сервісах вартість розблокування – 9 грн, окремо знімається плата щохвилинно – це 1,9 грн з понеділка по четвер і 2,5 грн з п’ятниці по неділю.

Тобто самокат стає цілком реальною заміною громадському транспорту, до того ж, дозволяє уникати скупчення людей. Але в Україні є один істотний недолік – дороги, якими лячно їздити.

А от велосипедистам нашими дорогами пересуватися звично. Якщо зважати на годину пік, то не завжди на машині доїдеш так швидко, як велосипедом. Але є тут, щоправда, і свої мінуси – у нашій країні залишати велосипед на вулиці страшнувато, бо можуть вкрасти.

Із початком карантину в Україні почався справжній велобум! За рік кількість велосипедистів у столиці збільшилась у 2.5 рази. У майстернях ремонту велосипедів почався аншлаг. Черги розтягуються на кілька тижнів.

В рази злетіла й оренда, причому в усіх містах. Ціна винайму велосипедів в Україні в середньому – 30 грн за годину. Розблоковуються, як і самокати, додатком.

Головна проблема перелічених видів транспорту – вони залежать від інфраструктури. Це максимально відчутно на моноколесі. На дорогу виїжджати моторошно, тож їхати доводиться розбитими тротуарами, долати підземні переходи і боротись із вітром.

Тому людям практичності та комфорту без машини не обійтись. Причому не обов’язково мати її в гаражі. Якщо маєте права, організувати собі автомобіль можна кількома натисканнями в телефоні.

Ви не повірите, але похвилинна оренда машини економ-класу коштує так само, як і оренда електросамоката – 2 грн хвилина, за бензин платити не треба! Недоліки – треба таки стояти в заторах.

Якщо ж кермувати не для вас, то є ще один безпрограшний варіант – сервіс спільних поїздок. Ви доїдете до місця призначення за 20-30 грн. Знайти машину не складніше, ніж викликати таксі у додатку. Недолік – в салоні будуть й інші люди.

Локдаун в Україні підвищив попит на всі без винятку засоби пересування, які багато людей відкрили для себе вперше. Отже варіантів, як дістатись потрібного місця, сьогодні десятки, і дороге таксі – найостанніший із них.

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