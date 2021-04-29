Страсна п’ятниця – це остання п’ятниця Великого посту, яка у 2021 році випадає на 30 квітня. Саме у цей день Ісуса Христа розіп’яли на Голгофі.

Страсна п’ятниця вважається найсуворішим днем посту, тому у цей день потрібно багато молитися та харчуватися лише пісною їжею.

Крім того, за церковними традиціями і народними прикметами, Страсна п’ятниця – це день покаяння, молитви і роздумів над власним життям.

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Прикмети на Страсну п’ятницю

– З церковної служби на Страсну п’ятницю потрібно принести 12 свічок, які повинні повністю догоріти в будинку. Цей ритуал принесе благополуччя та здоров’я.

– Обручка, освячена у храмі, захищатиме від усіх хвороб і принесе удачу.

– За народним повір’ям, якщо в цей день людині привидиться щось страшне, треба тричі сказати: Да воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, щоб захиститися від нечистої сили.

– У Страсну п’ятницю не можна сміятися і радіти. Той, хто засміється цього дня, плакатиме весь рік.

– Існує повір’я, якщо у цей день випрати білизну і вивісити її сушитися, то на ній з’являться сліди крові.

– Розбите дзеркало у Страсну п’ятницю означатиме нещастя, безгрошів’я і погане здоров’я.

– Людина, яка повністю утримується від їжі і води весь день, буде знати за три дні час своєї смерті.

– Якщо в цей день небо зоряне – буде хороший урожай зернових, якщо весь день хмарно, хліб буде з бур’яном, тобто буде неврожай.

– Вважається, що спечений у цей день хліб ніколи не запліснявіє і зцілить від усіх хвороб. А спечена хрестова булочка буде захищати будинок від пожеж до наступної Великої п’ятниці.

Що не можна святити на Великдень

До Великодня 2021 залишається все менше часу, тому багато хто вже почав збирати святковий кошик.

Здавна у день Світлого Христового Воскресіння віряни святили паску, яйця, м’ясо, сир і молоко. Зараз же кожна господиня збирає великодній кошик на свій розсуд.

Що не можна святити на Великдень у церкві – читайте у нашому матеріалі.