Привітання з чистим четвергом 2021 картинках і листівках

Чистий четвер у 2021 році припадає на 29 квітня. У цей день православні християни активно готуються до Великодня та очищуються від своїх попередніх гріхів.

Традиційно у цей день купатися до сходу сонця, щоб очистити своє тіло і бути щасливим весь наступний рік.

Сьогодні також не забудьте привітати близьких зі святом. Надішліть листівку з Чистим четвергом, а ми зібрали в мережі найкращі варіанти.

Привітання в картинках:

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