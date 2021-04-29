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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Привітання в листівках з Чистим четвергом

Чистий четвер

Чистий четвер у 2021 році припадає на 29 квітня. У цей день православні християни активно готуються до Великодня та очищуються від своїх попередніх гріхів.

Традиційно у цей день купатися до сходу сонця, щоб очистити своє тіло і бути щасливим весь наступний рік.

Сьогодні також не забудьте привітати близьких зі святом. Надішліть листівку з Чистим четвергом, а ми зібрали в мережі найкращі варіанти.

Привітання в картинках:

Привітання з чистим четвергом 2021 картинках і листівках

Привітання з чистим четвергом 2021 картинках і листівках

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Привітання з чистим четвергом 2021 картинках і листівках

Привітання з чистим четвергом 2021 картинках і листівках

Привітання з чистим четвергом 2021 картинках і листівках

Якщо ви дотримуєтесь традицій і Великого посту, Факти ICTV детально розповіли, що можна їсти у страсний тиждень 2021, а від яких продуктів краще відмовитись.

Фото: Pixabay

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