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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Привітання з Чистим четвергом у листівках

Привітання з Чистим четвергом у листівках

Великий четвер – один із днів Страсного тижня або Седмиці.

У 2021 році Чистий четвер припадає на 29 квітня.

Головною традицією цього дня є купання. Також люди розпочинали перші приготування до великоднього столу.

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Факти ICTV публікують кращі листівки для привітання з Чистим четвергом, аби ви привітали своїх друзів та рідних.

Чистий четвер – привітання у листівках

Чистий четвер – привітання у листівках

Чистий четвер – привітання у листівках

Чистий четвер – привітання у листівках

Чистий четвер – привітання у листівках

Страсна п’ятниця

У 2021 році Страсна п’ятниця припадає на 30 квітня. Це – найсуворіший день Великого посту.

Традиційно в Страсну п’ятницю заборонено піддаватися будь-яким плотським утіхам. Інтимну близькість і розпиття алкоголю краще залишити на потім.

Жінкам у цей день не варто фарбувати або стригти волосся, а чоловікам – працювати на землі чи вдома.

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