Чистий четвер – привітання у листівках

Великий четвер – один із днів Страсного тижня або Седмиці.
У 2021 році Чистий четвер припадає на 29 квітня.
Головною традицією цього дня є купання. Також люди розпочинали перші приготування до великоднього столу.
Факти ICTV публікують кращі листівки для привітання з Чистим четвергом, аби ви привітали своїх друзів та рідних.
Страсна п’ятниця
У 2021 році Страсна п’ятниця припадає на 30 квітня. Це – найсуворіший день Великого посту.
Традиційно в Страсну п’ятницю заборонено піддаватися будь-яким плотським утіхам. Інтимну близькість і розпиття алкоголю краще залишити на потім.
Жінкам у цей день не варто фарбувати або стригти волосся, а чоловікам – працювати на землі чи вдома.