Страсна п’ятниця – останній день суворого Великого посту. У цей день Ісуса Христа розіп’яли на горі Голгофі.

Водночас Велика п’ятниця – день жалоби і спогадів про хресну дорогу від засудження до розп’яття Сина Божого.

За Євангелієм, у п’ятницю відданий Іудою Христос постав перед судом, обвинувачений в безбожництві та беззаконні. Понтій Пілат, усвідомлюючи ганебність обмов, під тиском іудеїв засудив Христа до страти, яка відбулася на Голгофі.

Син Божий був розіп’ятий на горі поруч з Єрусалимом і помер до вечора. Згідно з Євангелієм, в момент смерті Ісуса стався землетрус, а у храмі розірвалася завіса біля вівтаря.

Єдиний обряд та замовляння, що можна роботи у Страсну п’ятницю – це чистити домівку страсним вогнем.

Після п’ятничної служби з храму приносять 12 свічок, з якими молились у церкві. Вдома їх запалюють і не гасять, поки ті самі не догорять.

Зі свічками ходять по оселі – й якщо десь вона починає тріщати, то те місце обводять свічкою проти годинникової стрілки кілька разів, і після кожного кола перехрещують.

Заборони у Страсну пятницю 2021

У цей день, 30 квітня, не можна сваритися та лаятися.

Також у Страсну п’ятницю не можна ані шити, ані прясти.

Не слід нічого садити на городі, бо ж тоді врожаю не буде.

За народним віруванням, у Страсну п’ятницю не можна співати та веселитися, бо це день скорботи.

Також заборонені усі сільськогосподарські роботи.

Окрім того, не можна забивати в землю залізні предмети – за аналогією з вбиванням цвяхів у Христа.

Не можна плювати на землю – інакше цілий рік спіткатимуть неприємності.

У цей день заборонено працювати по дому. Прибирання й прання потрібно закінчити у Чистий четвер.

Не можна робити макіяж, зачіски, а також наряджатися та прикрашатися.

Прикмети на Страсну пятницю

За народними переказами, якщо нічого не їсти в Страсну п’ятницю – то Бог простить усі гріхи.

Також у цей день чоловіки не ходять в суд, а жінки – не шиють.

Перед випіканням пасок у Страсну п’ятницю потрібно тричі прочитати молитву Отче наш.

Вважалося, що спечений у цей день хліб або паска ніколи не пліснявіють і мають цілющі властивості.

Згідно з народними повір’ями, якщо захворіти на Страсну п’ятницю, то одужання буде швидким.

Якщо у Велику п’ятницю на небі багато зірок – то буде хороший урожай зернових, а якщо ні – то неврожай.

Якщо у цю п’ятницю почати відлучати дитину від грудного вигодовування, то вона буде рости сильною і здоровою.

У Страсну п’ятницю не можна прати. Вважається, що на білизну може проступити кров.

Якщо весь день дощить і небо хмарне – буде багато бур’яну.

Велика субота 2021

Страсна (Велика) субота – день доброти, примирення і всепрощення. У цей день необхідно попросити вибачення у всіх, кого ви могли образити.

Факти ICTV зібрали головні правила та заборони на Страсну суботу 2021.