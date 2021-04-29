Зовсім скоро травневі свята, а це означає, що всі почнуть виїжджати на природу та готувати шашлик. Однак м’ясо вже багатьом приїлося, але це не проблема, оскільки є безліч різноманітних страв, які можна приготувати на багатті.

Що приготувати на природі замість шашлику – читайте на Фактах ICTV.

Риба

Одна з найпопулярніших страв для приготування на мангалі, крім шашлику – це риба. Її можна готувати як у цілісному вигляді, так і стейком. Обрати можна скумбрію, форель, сібас, короп, морський окунь, сьомгу, тунець тощо.

Рецептів приготування риби безліч. Її необов’язково маринувати за кілька годин до виїзду на природу, це можна зробити на місці. Головне – щоб вона була добре вимита і вичищена.

Найпростіший та найшвидший маринад – це лимонний сік з додаванням спецій.

Рибу найкраще готувати на решітці.

Овочеве асорті

Овочі на мангалі можуть стати не тільки гарніром, а й повноцінною стравою. Їх вибір різноманітний. Замість шашлику можна приготувати картоплю, кабачки, баклажани, помідори, болгарський перець, цибулю тощо.

Великі овочі найкраще нарізати шматками і готувати на решітці. Картоплю і болгарський перець можна нанизати на шампури. Також між ними покласти шматочки сала або бекону для кращого смаку.

Маринувати овочі не потрібно, їх досить посипати сіллю, перцем і спеціями за смаком.

Гриби

Найпоширеніші гриби – печериці, їх можна придбати в будь-яку пору року та в кожному магазині або на ринку.

Найкраще готувати гриби на решітці, особливо якщо вони дрібні. Великі можна нанизати на шампури, але будьте обережні, оскільки вони легко розламуються.

Для приготування печериць досить їх добре промити, скропити спеціями та олією. Також смачно буде замаринувати їх у майонезі з сіллю та перцем.

Морепродукти

Чудовою альтернативою шашлику стануть морепродукти, зроблені на мангалі. Таким чином можна приготувати кальмари, креветки, восьминогів або мідії.

В якості маринаду можна з’єднати оливкову олію, соєвий соус і лимонний сік.

Для того, щоб мідії не вислизнули з решітки, рекомендуємо їх нанизати на дерев’яні шпажки, які попередньо треба замочити в холодній воді, щоб вони не згоріли.

Для приготування морепродуктів на мангалі жар повинен бути не інтенсивним.

Солодкий шашлик

Для запікання на багатті чудово підійдуть яблука, банани, груші, тверді персики та абрикоси. Для додання смаку між скибочками фруктів рекомендуємо нанизати на шпажки маршмеллоу або зефір.

Як посмажити смачний шашлик

Перед святами та застіллями багато хто задається питанням – як смажити шашлик, яке м’ясо купити і як зробити маринад.

М’ясо для шашлику має бути м’яким, а маринад для нього правильно зробленим. Також важливим аспектом є додавання овочів і спецій.

Як правильно і смачно посмажити шашлик – читайте на Фактах ICTV.