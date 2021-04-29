Цього дня потрібно очиститися як духовно, так і фізично. Прийнято ходити в лазню або приймати водні процедури вдома.

У Чистий четвер також прийнято займатися прибиранням, пранням та іншими домашніми справами.

Обряди і заговори на Чистий четвер – улюблене заняття молодиць цього дня.