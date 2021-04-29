Скільки коштують паски в магазинах: статистика 2021

Цієї неділі, 2 травня, усі християни східного обряду святкуватимуть Великдень.

Головним символом свята вважається паска. Господиням не обов’язково готувати, адже можна просто купити паску в магазині.

Ціни на великодні паски 2021

Діапазон цін на великодні паски щороку змінюється, однак у кожному магазині можна знайти саме ту, яка найкраще підійде до святкового столу.

Metro

Найдешевша паска в мережі гіпермаркетів Metro коштує 44,90 грн (вагою 200 г) і 69,90 грн (вагою 400 г).

Також в асортименті паски за ціною 119,90 – 189,90 грн. Ця випічка також має красиву і зручну упаковку.











Від 20 до 560 грн: ціни на великодні паски в магазинах / 3 фотографии

Ашан

В супермаркетах Ашан представлено найбільший вибір великодніх пасок. Найдешевша обійдеться покупцеві в 20,50 грн (80 г) та 28 грн (250 г).

Середня ціна на паску в Ашані складає 53 – 79 грн.

Найдорожчою в асортименті є двокілограмова паска: її ціна – 479 грн.

Варус

Ціни на паску у супермаркетах Варус – приємні і невисокі, однак асортимент невеликий.

Найдорожча великодня паска тут коштує 136,50 грн (вагою 1 кг), найдешевша – всього 44,70 грн (вагою 270 г).

Сільпо

Ціни на великодні паски в Сільпо залежать не лише від розмірів і виробника, а й від начинки.

Останнім часом популярними є безлактозні паски, їхня ціна коливається від 190 до 350 грн.

Найменші паски-кексики власного виробництва можна придбати всього за 22,90 грн (вага 100 г).











Від 20 до 560 грн: ціни на великодні паски в магазинах / 3 фотографии

МегаМаркет

У магазинах МегаМаркет також представлено десятки різноманітних великодніх пасок, чимало з яких – іноземного виробництва.

Найдешевша паска обійдеться покупцеві в 41 грн (за 250 г), а от ціна на дорогі паски коливається від 150 до 400 грн.

Новус

Мережа супермаркетів Новус пропонує широкий асортимент великодніх пасок.

Маленька паска вагою 100 г тут коштує 19,99 грн. А от двокілограмова святкова випічка обійдеться в 559 грн.