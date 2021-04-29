Вилкове або ж, як його називають місцеві, – українська Венеція – невелике містечко на кордоні з Румунією. Човен тут цінується більше за автівку – це основний транспорт місцевих. Вудки та сітки – чи не в кожному дворі.

Для багатьох риболовля є основним заробітком. Усе починається навесні, коли стартує сезон дунайського оселедця. Він триває лише чотири місяці, який потім цілий рік годує рибалок. Саме в цей час оселедець, долаючи тисячі кілометрів, заходить із Чорного моря в Дунай на нерест.

На відміну від популярного атлантичного оселедця, дунайський має більше корисних амінокислот, вітамінів та мікроелементів.

На вудку цю рибу не впіймаєш. Головне тут сітки. Їхня вартість, зізнаються рибалки, може сягати тисячі доларів.

Заради заробітку одночасно із рибалками, які мають дозволи, орудують і браконьєри. Вони виставляють сітки у заборонених місцях і виходять на промисел переважно вночі. Штраф для впійманих на гарячому – 170 грн або попередження від поліції. Утім, таке покарання нікого не відлякує. Прибутки в сезон значно вищі!

Виловити дунайського оселедця замало. Треба знати ще й як його готувати! Найпростіший рецепт – зварити оселедця. Необхідна сіль, свіжий оселедець і трошки оцту, щоби риба не розпадалась.

Прекрасною стравою буде й фаршмак. Рибу нарізають, додають яблука, молоко, цибулю, лимонний сік та олію. Подають на грінках зі скоринкою.

З дунайки можна зробити десяток різних страв. Свіжий оселедець можна підсмажити. А з солоного – приготувати тартар чи подати із молоденькою картопелькою. Смак цієї риби знаменитий на весь світ.

Дунайський оселедець – делікатес, який у радянські часи відправляли навіть на експорт до Європи, у самому ж СРСР його особливо цінувала партійна верхівка.

Але як відрізнити свіжу рибу під час купівлі? Необхідно звертати увагу на зябра – вони мають бути рожевого кольору. Це означає, що рибка свіжа.

Тому обираючи дунайського оселедця, треба бути уважним. А краще – радять продавці – купувати його лише в сезон.

Пора дунайського оселедця уже настала. Це делікатес, який варто спробувати, бо він дуже корисний та смачний. Головне – правильно його обирати й готувати.

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