30 квітня в Україні та світі відзначається багато цікавих свят. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят на 30 квітня, прикмети та заборони на цей день.
30 квітня – яке сьогодні свято
30 квітня в Україні відзначається День прикордонника. Офіційно свято було встановлено у 2018 році, згідно з указом п’ятого президента України Петра Порошенка.
Також 30 квітня відзначається Міжнародний день джазу, Всесвітній день мобільності та доступності, а також День зачіски.
Крім того, за церковним календарем, на 30 квітня припадає Страсна п’ятниця – останній день Великого посту. У цей день розіп’яли Ісуса Христа, тому 30 квітня не можна робити багато речей, зокрема веселитися, прибирати та поратися на городі.
Іменини 30 квітня
Іменини 30 квітня відзначають: Адріан, Іван, Олександр, Семен, Михайло, Федір.
Прикмети на 30 квітня
- Бджоли сідають на вишневий цвіт – будуть гарні плоди.
- Мурахи заповзли в будинок – на щастя
- Граки грають – на гарну погоду.
- Ранковий дощ віщує ясний день.
Що не можна робити 30 квітня
- Розповідати сни.
- Пекти хліб.
Календар церковних свят на 2021 рік
Одне з найважливіших церковних свят у 2021 році, Великдень, припадає на 2 травня. 10 червня віряни відзначатимуть Вознесіння Господнє, а 20 червня – День Святої Трійці.
Дивіться детальний календар церковних свят на 2021 рік у матеріалі Фактів ICTV.