30 квітня в Україні та світі відзначається багато цікавих свят. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят на 30 квітня, прикмети та заборони на цей день.

30 квітня – яке сьогодні свято

30 квітня в Україні відзначається День прикордонника. Офіційно свято було встановлено у 2018 році, згідно з указом п’ятого президента України Петра Порошенка.

Також 30 квітня відзначається Міжнародний день джазу, Всесвітній день мобільності та доступності, а також День зачіски.

Крім того, за церковним календарем, на 30 квітня припадає Страсна п’ятниця – останній день Великого посту. У цей день розіп’яли Ісуса Христа, тому 30 квітня не можна робити багато речей, зокрема веселитися, прибирати та поратися на городі.

Читайте Що заборонено робити у Великдень

Іменини 30 квітня

Іменини 30 квітня відзначають: Адріан, Іван, Олександр, Семен, Михайло, Федір.

Прикмети на 30 квітня

Бджоли сідають на вишневий цвіт – будуть гарні плоди.

Мурахи заповзли в будинок – на щастя

Граки грають – на гарну погоду.

Ранковий дощ віщує ясний день.

Що не можна робити 30 квітня

Розповідати сни.

Пекти хліб.

Календар церковних свят на 2021 рік

Одне з найважливіших церковних свят у 2021 році, Великдень, припадає на 2 травня. 10 червня віряни відзначатимуть Вознесіння Господнє, а 20 червня – День Святої Трійці.

Дивіться детальний календар церковних свят на 2021 рік у матеріалі Фактів ICTV.