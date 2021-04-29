29 квітня відзначається Міжнародний день танцю. Створення свята у 1982 році ініціювала Міжнародна рада танцю ЮНЕСКО.

Дата була обрана на честь дня народження відомого французького балетного танцівника Жан Жоржа Новера.

День танцю був створений для того, щоб об’єднати всі види танців і показати людству потужність та красу цього виду мистецтва. У цей день заведено влаштовувати танцювальні виступи і шоу, а також вітати людей, які мають відношення до танців.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем танцю в картинках.

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Місячний календар на травень 2021

Місячний календар не лише вкаже на фази місяця, а й допоможе у побудові та реалізації планів.

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Дивіться детальний місячний календар на травень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.