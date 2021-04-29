У Страсну п’ятницю Ісуса Христа розіп’яли, а в неділю, на Великдень, він воскрес.

Цьогоріч Страсна п’ятниця припадає на 30 квітня, і як кожен з днів страсного тижня, має своє особливі звичаї та традиції.

Факти ICTV зібрали найпопулярніші звичаї останньої п’ятниці перед Великоднем.

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Це найсуворіший день Великого посту. У Страсну п’ятницю найкраще зовсім утриматися від їжі до винесення плащаниці. Після цього можна їсти хліб та воду.

У Страсну п’ятницю категорично заборонено працювати. Людина повинна зберігати сили для приготування пасхального столу і всеношної служби.

У п’ятницю вранці необхідно виглянути у вікно. Якщо першою побачите літнью людину, то це віщує не зовсім приємні події. Якщо ж це буде молода жінка, тоді в найближчі місяці на людину чекає удача.

У цей день заведено святити обручки. Люди вірять, що вони весь рік оберігатимуть власника і його сім’ю від хвороб.

Також в Страсну п’ятницю можна визначити, чи немає наговорених речей у будинку. Для цього обряду необхідно взяти недогарок свічки, яка була в руках під час служби, запалити і походити по кімнатах. В якій кімнаті вона затріщить, там і знаходиться річ.

Раніше Факти ICTV публікували повний календар харчування на Великий піст і Страсний тиждень 2021, щоб ви могли дізнатись, від яких продуктів краще відмовитись.