PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |
Дати Великодня до 2030 та як визначається

Дати Великодня до 2030 та як визначається

Великдень у 2020 році припадає на 19 квітня. Як визначається дата свята та якого числа буде Світле Христове Воскресіння у наступні 10 років – до 2030-го, читайте на сайті Факти ICTV.

Як розраховується дата Великодня

Усі православні віряни знають, що Великдень не має сталої дати. Вона визначається за формулою, яку затверджено для всіх церков на I Вселенському соборі у 325 році.

Зокрема, свято завжди припадає на першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення.

Проте у XVI столітті після запровадження григоріанського (нового) стилю виникли розбіжності у визначенні дати Великодня між церквами західного та східного обрядів. Католики почали використовувати нову формулу вирахування свята, а православні зберегли юліанський (старий) стиль календаря. Тому Великдень у них у різні дні, хоча іноді вони збігаються.

Для розрахунку дати церква користується так званими пасхаліями – спеціальними таблицями (православна – олександрійськими, а католицька – григоріанськими).

Якого числа Великдень 2021

Православний – 2 травня, католицький – 4 квітня.

Якого числа Великдень 2022

Православний – 24 квітня, католицький – 17 квітня.

Якого числа Великдень 2023

Православний – 16 квітня, католицький – 9 квітня.

Якого числа Великдень 2024

Православний – 5 травня, католицький – 31 березня.

Якого числа Великдень 2025

Православний і католицький в один день – 20 квітня.

Якого числа Великдень 2026

Православний – 12 квітня, католицький – 5 квітня.

Якого числа Великдень 2027

Православний – 5 травня, католицький – 28 березня.

Якого числа Великдень 2028

Православний і католицький – 16 квітня.

Якого числа Великдень 2029

Православний – 8 квітня, католицький – 1 квітня.

Якого числа Великдень 2030

Православний – 28 квітня, католицький – 21 квітня.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка