День прикордонника в Україні щорічно відзначають 30 квітня. Ця дата відносно нова, адже з’явилася лише у 2018 році.

Раніше в нас День прикордонника відзначали 28 травня – на честь радянського свята.

Цей день значущий, адже прославляє військовослужбовців, котрі охороняють державні кордони країни не лише на суші, але й у морі.

Цього дня прийнято вітати всіх охоронців кордону, не лише нинішніх, але й минулих, з їхнім професійним святом.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у прозі та віршах з нагоди цього свята, а також підготували привітальні листівки.

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Дорогі наші прикордонники! Вітаю вас зі святом, з днем прикордонника! Нелегкий ви вибрали шлях, але йдете ви по ньому гордо і легко. Я бажаю вам ніколи не знати гіркоти поразок і розчарувань. Нехай завжди спокійно проходить ваша служба. Тому що від цього залежить мир і щастя в нашій країні.



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Дорогий мій прикордонник! Бажаю тобі міцного здоров’я, в житті – особистого щастя, в дружбі – миру, а в службі – яскравих зірок на погонах! З днем прикордонника!



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Нехай для вас цей день принесе тільки нове натхнення, нові зірки на погонах і нові горизонти. Вітаю вас із Днем прикордонника, і бажаю міцного здоров’я, невичерпного оптимізму і продовження свого просування по нелегкій, але такій необхідній службі.



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На кордоні служити непросто –

Адже уважним треба бути,

Контрабанди жахливого зростання

Щоб зовсім не допустити.

Прикордоннику я бажаю –

Нехай удача по життю чекає,

З цим святом вітаю,

Рухатися лише вперед звикайте.

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З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров’я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

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З днем прикордонника вітаю

І Тобі побажаю

Удачі, сил п’ять тонн –

Аби пишавсь Тобою кордон!

Церковний календар на травень 2021

Повний церковний календар на травень 2021 містить чимало важливих дат.

Великдень, який припадає на 2 травня, – головне православне свято травня. Проте віряни мають звернути увагу на ще дві важливі дати.

9 травня – день Поминання покійних воїнів, коли треба поминати своїх покійних рідних та близьких. 11 травня будуть Проводи (Гробки).