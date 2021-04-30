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Факти / Lifestyle
Олена Конюшок |

Глазур на желатині, яка не обсипається – рецепт на Великдень 2021

Великдень 2020 - рецепти глазурі для паски

Глазур для паски – це ледь не найважливіша частина святкової випічки. Головне, щоб вона не обсипалася та не кришилася, коли ви нарізаєте паску до святкового столу.

Саме тому ми підготували для вас рецепт глазурі, яку готують на желатині, щоб вона не обсипалася.

Глазур на желатині

Що знадобиться:

  • Желатин – 0,5 чайної ложки;
  • Вода – 3 ст. л;
  • Цукор – 100 г.

Загальний час приготування глазурі на паску – 20 хв.

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Процес приготування

  1. Нагріваємо воду до 70-80°C і розводимо нею половину чайної ложки желатину. Розмішувати необхідно, допоки суміш не стане прозорою.
  2. У невеликій мисці розмішуємо 100 г. цукру і 2 ст. л. води.
  3. Ставимо цукор з водою на вогонь і доводимо до кипіння, щоб цукор повністю розчинився.
  4. У цукор додаємо желатин і все ретельно розмішуємо. Після того як маса стане однорідною, можна вимкнути вогонь.
  5. Збиваємо міксером цукрово-желатинову масу, поки вона не перетвориться на білу глазур.
  6. Прикрашаємо паски. Дуже важливо використовувати глазур одразу після приготування, оскільки вона швидко застигає.

Карантин вносить свої корективи у святкування Великодня, не всі віряни зможуть потрапити до церкви, а освятити паску та крашанки хочеться всім.

Для цього Факти ICTV підготували інструкцію, як правильно освятити яйця та паски у себе вдома.

Фото: Dreamstime

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