Зовнішнє незалежне оцінювання з математики є одним з найскладніших іспитів для більшості абітурієнтів. Для того, щоб набрати високий бал, потрібно мати аналітичний склад розуму та зацікавленість до цього предмету.

Але якщо вам не подобається вчити математику, ви можете вступити на спеціальність, де вона не знадобиться.

Філологія та лінгвістика

Це схожі між собою спеціальності, що ґрунтуються на вивченні мов. Основними предметами там є українська та іноземна мови, а також історія України.

Це одні з найпопулярніших професій, тому отримати освіту лінгвіста або філолога можна в багатьох навчальних закладах. Одними з них є Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова та Київський національний лінгвістичний університет.

Журналістика

Ця спеціальність підійде для тих, хто хоче висвітлювати новини та любить ділитися своїми думками з іншими. Тут вам також знадобиться знання гуманітарних дисциплін.

Найчастіше для вступу на журналістику абітурієнти обирають Київський національний університет імені Тараса Шевченка або Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.

Міжнародні відносини

Міжнародні відносини вважають однією з найпрестижніших спеціальностей. Тому для того, щоб сюди вступити, потрібно добре володіти іноземною мовою та мати високі бали зовнішнього незалежного оцінювання.

Для вступу на міжнародні відносини часто обирають Національний університет Києво-Могилянська академія або Національний університет Львівська політехніка.

Сценічне/музичне мистецтво, хореографія

Це спеціальності, які підходять творчим особистостям. Саме тому обов’язковою умовою вступу є спеціальний конкурс, під час якого треба продемонструвати свої вміння та навички.

Багато абітурієнтів вступають саме в Київський національний університет культури та мистецтв.

Фізична культура і спорт

Для вступу на цю спеціальність вам необхідно досить добре знати біологію, а також географію або історію України.

Найпопулярнішим навчальним закладом у цьому напрямку є Національний університет фізичного виховання і спорту України.

Куди можна вступити без ЗНО

Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання є необхідним документом для вступу до вищого навчального закладу.

Проте не завжди абітурієнти набирають високий або прохідний бал. На результат тестування може вплинути не тільки підготовка, а й нервова напруга, в якій перебувають підлітки. Куди можна вступити без ЗНО 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos