Напередодні Великодня всі господині активно готуються до свята, печуть паски та розфарбовують писанки. Одним із основних атрибутів цього дня є великодній кошик, який віряни несуть до церкви для освячення.

Як оригінально та красиво прикрасити святковий кошик – читайте на Фактах ICTV.

Декоратор Діана Кравець зазначила, що трендами цього сезону в декоруванні кошиків стало поєднання ніжних квітів у кремово-білих тонах із золотими елементами.