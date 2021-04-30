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Факти / Lifestyle
Валентина Чорна |

Ніжні квіти та керамічні фігурки: як прикрасити великодній кошик 2021

пасхальная корзина

Напередодні Великодня всі господині активно готуються до свята, печуть паски та розфарбовують писанки. Одним із основних атрибутів цього дня є великодній кошик, який віряни несуть до церкви для освячення.

Як оригінально та красиво прикрасити святковий кошик – читайте на Фактах ICTV.

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Декоратор Діана Кравець зазначила, що трендами цього сезону в декоруванні кошиків стало поєднання ніжних квітів у кремово-білих тонах із золотими елементами.

– Таке поєднання зробить кошик ніжним та розкішним водночас. Також варто відзначити керамічні великодні фігурки в декорі. Зараз вони дуже популярні, – зазначила декоратор.

Щоб самостійно прикрасити великодній кошик, вам знадобиться клей, квіти та керамічні фігурки, які стануть центром композиції. Найчастіше декор розміщують на ручці кошика.

– А щоб додати свіжості та справжнього весняного настрою – обов’язково слід використати штучну зелень у декорі, – додала Діана.

великодній кошик

Для декору також використовують текстильні іграшки, найчастіше у формі зайчика або пташки. Такі прикраси можна придбати або зробити власноруч.

– Крім цього, в декорі доречно застосувати пір’їнки. Вони додадуть кошику ніжності та легкості, – розповіла декоратор.

великодній кошик

Топ-5 головних традицій Великодня 2021

2 травня 2021 українці відзначають Великдень. Це світле свято в пам’ять про диво воскресіння Сина Божого.

Напередодні цього дня православні віряни випікають паски, розписують писанки і готують їжу. А традиції свята передаються з покоління в покоління.

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Фото: Depositphotos, Діана Кравець

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