PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Пролетів далі та швидше: гелікоптер NASA здійснив четвертий політ на Марсі

Пролетів далі та швидше: гелікоптер NASA здійснив четвертий політ на Марсі

30 квітня гелікоптер NASA Ingenuity здійснив четвертий політ на Марсі. Цього разу він пролетів далі і швидше, ніж будь-коли.

NASA відзначило, що Ingenuity зробив більше фотографій поверхні Марса. Тож у космічній компанії пообіцяли вже найближчим часом їх опублікувати.

Зокрема, цей четвертий політ NASA запланувало на 29 квітня. Очікувалося, що він підніметься на висоту 3,5 м і проведе в повітрі 117 секунд. Однак із технічних причин випробування перенесли.

Читайте
У NASA пояснили появу "веселки" на знімку з Марса

Перший політ вертольоту NASA на Марсі

19 квітня вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі.

Політ тривав близько 20 секунд. За цей час дрон Ingenuity піднявся на висоту близько трьох метрів.

Вертоліт-дрон Ingenuity (Винахідливість) прибув на планету разом із марсоходом Perseverance (Наполегливість) 18 лютого для здійснення аерофотозйомки місцевості.

Вага Ingenuity становить 1,8 кг: апарат має дві камери та здатен зависати в повітрі на 20-30 секунд.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка