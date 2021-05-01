30 квітня гелікоптер NASA Ingenuity здійснив четвертий політ на Марсі. Цього разу він пролетів далі і швидше, ніж будь-коли.

NASA відзначило, що Ingenuity зробив більше фотографій поверхні Марса. Тож у космічній компанії пообіцяли вже найближчим часом їх опублікувати.

Зокрема, цей четвертий політ NASA запланувало на 29 квітня. Очікувалося, що він підніметься на висоту 3,5 м і проведе в повітрі 117 секунд. Однак із технічних причин випробування перенесли.

Success ????#MarsHelicopter completed its 4th flight, going farther & faster than ever before. It also took more photos as it flew over the Martian surface. We expect those images will come down in a later data downlink, but @NASAPersevere‘s Hazcam caught part of the flight. pic.twitter.com/Fx3UHu4jgv — NASA JPL (@NASAJPL) April 30, 2021

Перший політ вертольоту NASA на Марсі

19 квітня вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі.

Політ тривав близько 20 секунд. За цей час дрон Ingenuity піднявся на висоту близько трьох метрів.

Вертоліт-дрон Ingenuity (Винахідливість) прибув на планету разом із марсоходом Perseverance (Наполегливість) 18 лютого для здійснення аерофотозйомки місцевості.

Вага Ingenuity становить 1,8 кг: апарат має дві камери та здатен зависати в повітрі на 20-30 секунд.