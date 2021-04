30 квітня гелікоптер NASA Ingenuity здійснив четвертий політ на Марсі. Цього разу він пролетів далі і швидше, ніж будь-коли.

NASA відзначило, що Ingenuity зробив більше фотографій поверхні Марса. Тож у космічній компанії пообіцяли вже найближчим часом їх опублікувати.

Зокрема, цей четвертий політ NASA запланувало на 29 квітня. Очікувалося, що він підніметься на висоту 3,5 м і проведе в повітрі 117 секунд. Однак із технічних причин випробування перенесли.

Success ????#MarsHelicopter completed its 4th flight, going farther & faster than ever before. It also took more photos as it flew over the Martian surface. We expect those images will come down in a later data downlink, but @NASAPersevere‘s Hazcam caught part of the flight. pic.twitter.com/Fx3UHu4jgv

— NASA JPL (@NASAJPL) April 30, 2021