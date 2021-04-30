Травень 2021 року сповнений цікавих новинок відеоігор. Потроху на ринку починають з’являтися проекти, які демонструють всю потужність нового покоління консолей.

Це – своєрідне віконце у майбутнє відеоігор. Та це не означає, що такі проекти не заслуговують на увагу гравців.

І травень обіцяє порадувати не лише власників топових ПК та ігрових платформ нового покоління, але й тих, хто ще не оновився.

Факти ICTV розповідають про найочікуваніші відеоігри травня 2021 року.

Resident Evil Village

Восьма частина основної серії Resident Evil з підзаголовком Village зосередиться на новачку серії – Ітані Вінтерсі, який був головним героєм попередньої частини.

Про сюжет нині мало що відомо, крім того, що цього разу в містичні події Ітана втягує Кріс Редфілд, який відомий фанатам серії з першої частини.

Головний герой потрапить у безіменне селище (village), в якому його головним завданням буде порятунок своєї дружини. Та дуже швидко стане зрозуміло, що це місце контролюють різноманітні мутанти: Леді Дімітреску, яка чимось схожа на вампіра, перевертні та інші створіння, які нагадують персонажів європейського фольклору.

Resident Evil Village дотримається перспективи від першої особи, яку запровадили в попередній частині, навіть попри те, що римейк Resident Evil 2 довів, що новітній ігровий рушій чудово працює в іграх від третьої особи.

Водночас, розробники кажуть, що новинка буде більше схожою на четверту частину, аніж на сьому. Локації для дослідження стануть набагато більшими, а зіткнення з мутантами – частішими і смертоноснішими.

Та навіть попри більшу динамічність, у Resident Evil Village буде чим нажахати гравців.

Тримати в секреті розробники намагаються і місця, де розгортатимуться події відеогри. Нині відомо лише, що окрім селища гравці зможуть дослідити замок Дімітреску і зіткнутися з мутантами, які його населяють.

Також після проходження кампанії, стане доступний режим Найманеці, де гравцям доведеться якомога швидше розправлятися з ордами мутантів. Це, зокрема, даватиме їм кошти для придбання та поліпшення свого спорядження, щоб надалі протистояти ще більшій кількості ворогів.

Resident Evil Village обіцяє стати чимось середнім між класичними відеоіграми серії та її новими представниками. А дехто навіть вважає, що вона перевершить четверту частину.

Дата виходу: 7 травня

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Subnautica: Below Zero

У травні з раннього доступу виходить Subnautica: Below Zero – сіквел популярної відеогри про виживання на чужій планеті.

Події відеогри відбуватимуться за рік після оригінальної частини і розповідатимуть про дослідницю, яка опинилася на крижаній планеті в пошуках своєї сестри.

Як і раніше, більшість подій відбуватимуться під водою, але на відміну від оригіналу, буде на новій планеті й значна частина суходолу, зі своєю фауною та небезпеками.

Крім того, температура тепер матиме суттєвіше значення. Якщо головна героїня занадто довго перебуватиме на морозі без відповідного спорядження, то може загинути.

В іншому ж геймплей залишиться без значних змін. Гравцям доведеться шукати баланс між виживанням та дослідженням планети заради збору ресурсів і технологій.

З останнього трейлеру можна зробити висновок, що у Subnautica: Below Zero сюжет гратиме більшу роль. Тому вона може знайти нових фанатів, які шукають у відеоіграх не лише цікавий геймплей, але й потужну історію.

Дата виходу: 14 травня

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, ПК

Biomutant

Останньою, але далеко не найгіршою, в нашому списку є відеогра Biomutant від студії Experiment 101. В ній гравці візьмуть під контроль тварину-воїна, якій доведеться самотужки розбиратися із загрозою, що нависла над світом.

Оскільки Biomutant позиціонує себе як рольову гру, то і власного “пухнастого” воїна можна буде повністю налаштувати перед початком гри.

Катастрофа, яка спіткала цей незвичайний світ – забруднення Дерева Життя отруйною речовиною, яка почала витікати на поверхню. У дусі справжньої рольової гри, лише гравець і його маленький воїн зможуть вирішувати долю світу.

Розробники обіцяють, що історія у відеогрі розвиватиметься залежно від вибору гравців.

Звичайно, і геймплей у цьому проекті гратиме не останню роль. Бойова система чимось нагадує серію Devil May Cry, яка дозволяє використовувати як вогнепальну, так і холодну зброю у бою.

Інші аспекти Biomutant дуже схожі на класичні RPG. Під час проходження гравці зможуть прокачувати свого персонажа за допомогою мутацій та біомеханічних частин тіла.

Також, із підвищенням рівня персонажа, можна буде вивчати нові прийоми та загалом робити його сильнішим.

А дії гравця визначатимуть ставлення до нього у світі, що насамперед має вплинути на можливість спілкуватися з різними персонажами, виконувати завдання тощо.

Нас чекає незвичайна рольова гра у такому ж незвичайному сетингу, яка може швидко стати сучасною класикою.

Дата виходу: 25 травня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Трохи на додачу

Є ще кілька відеоігор, на які ми б хотіли звернути вашу увагу, нехай і не так докладно.

14 травня на прилавках опиниться Mass Effect: Legendary Edition. Це – перевидання трьох відеоігор у серії Mass Effect, які розповідають про боротьбу капітана Шепарда з расою Женців, ціллю яких є знищення усього життя в галактиці.

В перевиданні значно покращать графіку та трохи перероблять ігрові механіки окремих частин, щоб вони більше відповідали сучасним стандартам.

Крім того, збірка включатиме майже весь додатковий контент, який виходив для всіх трьох частин.

На 10 травня запланований вихід Hood: Outlaws & Legends, яка розроблена у стилі гравці проти гравців проти гри.

У ній дві команди змагатимуться у спробі першими викрасти скарби з-під носа у шерифа. На старті будуть доступні чотири персонажі, з яких гравці формуватимуть власну команду.

Відеогра націлена на тривале існування, тому розробники постійно наповнюватимуть її безкоштовним контентом, серед якого нові персонажі та карти.

Відео: PlayStation, PlayStation Україна, Focus Home Interactive

Фото: PlayStation