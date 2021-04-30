 Де замовити шашлик у Києві з доставкою

Травневі свята асоціюються ні з чим іншим, як з відпочинком, виїздом на природу та шашликами. Якщо у вас немає бажання готувати самостійно, то завжди можна звернутися до фахівців і замовити м’ясні заготовки додому.

Де замовити шашлик з доставкою – читайте на сайті Факти ICTV.

М’ясторія

Щодня у закладі маринують шашлик з яловичини, свинини, телятини, курки і баранини.

Якщо готувати не хочеться – вибирайте позиції з гриль-меню.

Що спробувати:

шашлик зі свинячого ошийка – 100 г за 26 грн;

шашлик з баранини – 100 г за 42 грн;

вирізка теляча в пряному маринаді – 100 г за 57 грн;

курячий шашлик – 100 г за 17,50 грн.

Замовити шашлик можна по телефону +380-67-46-36-363 або на сайті мережі.

Sam’s Steak House

В Sam’s пропонують кілька видів стейків natural wet aged і продукти для приготування на грилі: ребра BBQ (попередньо замариновані та томлені на вогні протягом восьми годин), бургер-набори і бургер-котлети Beef classic.

Що спробувати:

стейк Ті-Боун – 500 г за 490 грн;

куряче філе BBQ – 300 г за 165 грн;

шашлик Beef зі спеціями – 1 000 г за 400 грн.

Замовити шашлик можна в маркеті ресторану щодня з 11.00 до 21.00 за телефоном +380-67-50-11-395.

T-Bone Prime Beef

У стейкхаусі T-Bone Prime Beef, крім готових стейків і страв основного меню, є також продукція для охочих готувати самостійно: асортимент стейків, все для бургерів, продукція для гриля (ковбаски, шашлик з яловичини, люля-кебаб і багато іншого), а також асортимент напівфабрикатів.

Читайте Як правильно смажити смачний шашлик

Що спробувати:

біфштекс з витриманої яловичини – 175 г за 75 грн;

стейк Хенгер – 500 г за 345 грн;

стейк Чак Ай Ролл – 400 г за 352 грн.

Замовити шашлик можна за телефоном + 380-44-49-90-977 через служби доставки Uber Eats, Raketa, Glovo.

Травневі свята 2021

У 2021 році українці в травні отримають три додаткових вихідних. Місяць почнеться з чотириденної міні-відпустки – з 1 по 4 травня.

Також у неділю, 9 травня, відзначатимуть День перемоги, через що в понеділок, 10 травня, українці теж будуть відпочивати.

У травні 2021 року в Україні буде 18 робочих днів і 13 вихідних.