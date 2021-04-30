Що можна їсти у Страсний тиждень 2021

Великий піст у православних цього року розпочався 15 березня і триватиме до 1 травня, а Страсний тиждень починається 26 квітня, а закінчитися має в ніч проти 2 травня.
Факти ICTV розкажуть, що можна їсти у кожен із семи днів Страсного тижня.
Страсний понеділок
У цей день можна їсти фрукти та овочі в сирому вигляді, а також хліб, мед і горіхи.
Страсний вівторок
Їсти можна сирі фрукти та овочі, мед, горіхи та хліб.
Чиста середа
Хліб, сирі фрукти та овочі, мед і горіхи.
Страсний четвер
Цього дня в раціоні – сирі фрукти та овочі, мед, горіхи, хліб.
Страсна п’ятниця
У п’ятницю радять взагалі утриматися від прийому їжі.
Велика Субота
Можна їсти фрукти та овочі в сирому вигляді, мед, горіхи та хліб.
Великодня неділя
Великдень передбачає повний вихід із посту. У цей день знімаються всі обмеження на прийом їжі.
Якщо ви не знаєте, як правильно харчуватися протягом Великого посту, Факти ICTV підготували календар, у якому детально розписано раціон на кожен день.