У ніч на 1 травня відзначається Вальпургієва ніч (або Ніч Відьом) – одне з наймістичніших свят у році, з яким пов’язано чимало забобон.

Що не можна робити у Вальпургієву ніч?

Вважалося, що цього дня не можна було загравати зі злими духами: існувала традиція розпалювати велике багаття та проводити церемонію вигнання відьом.

Зважаючи на таємничість та містику, до наших днів дійшло чимало забобон, пов’язаних з першотравневим днем.

Факти ICTV зібрали чотири перевірених способи вберегти себе і своїх близьких людей від нещастя у Вальпургієву ніч 2021.

Не дратуватися і не вступати в конфлікти

У Вальпургієву ніч злі духи є особливо чутливими. Цього дня варто уникати сварок, конфліктів та будь-яких згадок про нечисту силу, щоб не накликати біди.

Нікому не розповідати свої сни

За повір’ями, у ніч на 1 травня сняться тільки віщі сни. Усім відомо, що збуваються вони тільки якщо зберегти їх у таємниці. Вранці обов’язково детально запишіть усе те, що наснилося. Кажуть, що усі символи та знаки – від каблучки до поля з незабудками – мають особливе значення і пояснюють, що станеться у майбутньому.

Не приносити додому цвіт дерев

У Вальпургієву ніч не варто приносити до оселі весняні гілки цвіту. За давньою традицією, особливо небезпечним є бузок – колись вірили, що своїм солодким запахом він паморочить думки людини та наближає смерть. Протилежну, позитивну енергетику цього дня має верба – вважалося, якщо якщо вранці зірвати вербу, засушити і дати її комусь із близьких людей, хто планує подорож, то він повернеться з прибутком і хорошими новинами.

Не вдягати чорного одягу

Аби не привертати зайвої уваги з боку злих духів, у ніч на 1 травня уникали чорних та сірих кольорів. Також заборонялося вдягати та користуватися речима, з якими пов’язані погані спогади.

2021 рік за східним календарем

2021 рік – це рік металевого Бика. Згідно з астрологічними прогнозами, він буде спокійним та успішним.

Наполеглива праця обов’язково принесе фінансову стабільність, проте для кардинальних змін потрібно буде проявити рішучість, оскільки головна риса Бика – це впертість.

Детальніше про прикмети та прогнози на рік Бика 2021 читайте на Фактах ICTV.