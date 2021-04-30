2 травня українці святкують світле Воскресіння Христове, тобто Великдень.

Цей день прийнято святкувати у родинному колі, обов’язково освятити паски та крашанки.

Але окрім традиційних святкувань, на Великдень є ціла низка заборон та прикмет. Факти ICTV готові детально розповісти про те, що категорично не можна робити на Великдень.

Чого не можна робити на Великдень 2021:

У цей день не можна сваритися, пліткувати про когось, засуджувати інших, лихословити та сумувати;

Також у день Христового Воскресіння заборонено працювати, робити ремонт чи прибирати в оселі;

На Великдень не можна вінчатись, займатись коханням та їздити на кладовище;

Також не варто викидати рештки продуктів, які були освячені в церкві, краще закопати це в землю або навіть спалити.

Великодні традиції

Якщо ви дотримуєтесь християнських традицій і хочете, аби все було за правилами, то пекти паски і фарбувати яйця треба у суворо відведені терміни.

Наприклад, не можна робити цього у страсну п’ятницю, а щоб дізнатися найсприятливіші дні для підготовки до Великодня, дивіться матеріал Фактів ICTV.