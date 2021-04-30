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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Скільки буде робочих субот у травні 2021

робочі суботи у травні 2021 року

Робочих субот у травні 2021 року не буде. Оскільки останній місяць весни подарує українцям тривалі офіційні вихідні дні, з яких три будуть додатковими.

Загалом у травні 2021 року очікується 13 вихідних і 18 робочих днів.

Відповідно на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі дні:

  • субота і неділя 1 і 2 травня переноситься на понеділок і вівторок 3 і 4 травня;
  • вихідний день у неділю, 9 травня – на понеділок, 10 травня;

Це пов’язано з пізнім Великоднем, який відзначається у 2021 році 2 травня, Днем праці – 1 травня та Днем перемоги – 9 травня.

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Згідно із ч. 3 ст. 67 КЗпП , якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то вихідний переноситься на наступний після святкового або ж неробочого. Відповідно робочих субот у травні 2021 року немає.

Календар державних свят

Календар свят на 2021 рік в Україні насичений. Загалом українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочиватимуть – 115.

У календарі на 2021 рік є понад десяток офіційних святкових днів. Зокрема, це День незалежності – 24 серпня та Різдво Христове – 25 грудня.

Детальний календар державних свят 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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